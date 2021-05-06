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عرفانًا بالجميل.. أسرة مريضة تكرّم طبيبة أنقذت حياة ابنتهم

إحساسها بصداع شديد كشف إصابتها بتخثر في أوردة الدماغ

أنقذت طبيبة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، مريضة تبلغ من العمر 18 عامًا أدخلت للطوارئ وهي تعاني صداعًا شديدًا ومتواصلاً لم يستجب للمسكنات.

وقد قررت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة أماني حسين رجب تنويم المريضة بشكلٍ عاجل لإجراء العديد من الفحوص السريرية والشعاعية للتأكد من حالتها الصحية حيث كشفت الفحوص عن إصابتها بتخثر في أوردة الدماغ وهو ما استدعى تقديم العلاج اللازم والسريع حتى لا تتدهور حالتها الصحية - لا سمح الله - عن طريق حقن مسيلات الدم حتى استقرت حالتها وخرجت من المستشفى بصحة جيدة.

وحرصًا من الطبيبة المعالجة على حالة مريضتها الصحية الخطيرة وضرورة متابعتها بشكلٍ دائم، فقد قامت بالتواصل بشكلٍ دائم مع المريضة وأسرتها عن طريق الواتس أب والاتصال لمتابعة حالتها ونتائج التحليل حتى تتجاوز هذا العارض الصحي.

وفي لفتة جميلة قامت أسرة المريضة بعد استقرار حالة ابنتهم وشفائها - ولله الحمد - بزيارة المستشفى لتكريم الدكتورة أماني رجب، وتقديم درع تكريمي عرفانًا بالجميل والدور الكبير والمتواصل للطبيبة التي خصصت لهم خط تواصل دائم وفي أي وقت لمتابعة حالة ابنتهم.

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عرفانًا بالجميل.. أسرة مريضة تكرّم طبيبة أنقذت حياة ابنتهم
سبق

أنقذت طبيبة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، مريضة تبلغ من العمر 18 عامًا أدخلت للطوارئ وهي تعاني صداعًا شديدًا ومتواصلاً لم يستجب للمسكنات.

وقد قررت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة أماني حسين رجب تنويم المريضة بشكلٍ عاجل لإجراء العديد من الفحوص السريرية والشعاعية للتأكد من حالتها الصحية حيث كشفت الفحوص عن إصابتها بتخثر في أوردة الدماغ وهو ما استدعى تقديم العلاج اللازم والسريع حتى لا تتدهور حالتها الصحية - لا سمح الله - عن طريق حقن مسيلات الدم حتى استقرت حالتها وخرجت من المستشفى بصحة جيدة.

وحرصًا من الطبيبة المعالجة على حالة مريضتها الصحية الخطيرة وضرورة متابعتها بشكلٍ دائم، فقد قامت بالتواصل بشكلٍ دائم مع المريضة وأسرتها عن طريق الواتس أب والاتصال لمتابعة حالتها ونتائج التحليل حتى تتجاوز هذا العارض الصحي.

وفي لفتة جميلة قامت أسرة المريضة بعد استقرار حالة ابنتهم وشفائها - ولله الحمد - بزيارة المستشفى لتكريم الدكتورة أماني رجب، وتقديم درع تكريمي عرفانًا بالجميل والدور الكبير والمتواصل للطبيبة التي خصصت لهم خط تواصل دائم وفي أي وقت لمتابعة حالة ابنتهم.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
11:11 PM

عرفانًا بالجميل.. أسرة مريضة تكرّم طبيبة أنقذت حياة ابنتهم

إحساسها بصداع شديد كشف إصابتها بتخثر في أوردة الدماغ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أنقذت طبيبة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، مريضة تبلغ من العمر 18 عامًا أدخلت للطوارئ وهي تعاني صداعًا شديدًا ومتواصلاً لم يستجب للمسكنات.

وقد قررت استشارية المخ والأعصاب الدكتورة أماني حسين رجب تنويم المريضة بشكلٍ عاجل لإجراء العديد من الفحوص السريرية والشعاعية للتأكد من حالتها الصحية حيث كشفت الفحوص عن إصابتها بتخثر في أوردة الدماغ وهو ما استدعى تقديم العلاج اللازم والسريع حتى لا تتدهور حالتها الصحية - لا سمح الله - عن طريق حقن مسيلات الدم حتى استقرت حالتها وخرجت من المستشفى بصحة جيدة.

وحرصًا من الطبيبة المعالجة على حالة مريضتها الصحية الخطيرة وضرورة متابعتها بشكلٍ دائم، فقد قامت بالتواصل بشكلٍ دائم مع المريضة وأسرتها عن طريق الواتس أب والاتصال لمتابعة حالتها ونتائج التحليل حتى تتجاوز هذا العارض الصحي.

وفي لفتة جميلة قامت أسرة المريضة بعد استقرار حالة ابنتهم وشفائها - ولله الحمد - بزيارة المستشفى لتكريم الدكتورة أماني رجب، وتقديم درع تكريمي عرفانًا بالجميل والدور الكبير والمتواصل للطبيبة التي خصصت لهم خط تواصل دائم وفي أي وقت لمتابعة حالة ابنتهم.

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