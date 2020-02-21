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٤٠ متحدثاً يشاركون في ملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"

يشارك أكثر من 40 متحدثاً ومتحدثة في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، والذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر ست جلسات مختلفة، برعاية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، للحديث عن مستقبل التعليم وتوجهاته.

ويتضمن الملتقى في يومه الأول جلسة أولى بعنوان "التعليم الإلكتروني: تجاه تعليم مرن في عصر عدم اليقين"، بمشاركة الدكتور أندرياس شليشر مدير التعليم والمهارات المستشار الخاص لسياسة التعليم للأمين العام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD ، وصبحي الطويل مدير قطاع التعليم ومستقبل التعلم والابتكار بمنظمة اليونسكو، والدكتورة بيكي تاكيدا تينكر ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو لقسم العمل والتعليم العالي، ويديرها الأستاذ أندرو جيفريز الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، بهدف التأكيد على "استخدام التقنية لتحوير وليس مجرد حفظ الممارسات التعليمية، ودور التعلم الإلكتروني كحل لحقبة جديدة، والإنسانية الرقمية ومستقبل التعليم، إضافة إلى دور القطاع الخاص في التعليم الإلكتروني."

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "الجودة في التعليم الإلكتروني"، ويديرها الدكتور هزاع الشريف وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف للشؤون التعليمية، بحضور الدكتور ديفيد بيكر رئيس جامعة فرانكلين، والدكتور ديفيد كونلي الرئيس والشريك المؤسس لشركةEDImagine ، والدكتور أيهم فيومي مستشار قسم التعليم والابتكار بشركة PWC الشرق الأوسط، والأستاذ دان ساندهو المدير التنفيذي لشركةSparx Learning ، من أجل الحديث عن "الاعتبارات لممارسات التعلم الإلكتروني الجيدة، وتعريف وضمان الجودة في التعليم الإلكتروني، والإمكانيات والممارسات في تقييم الجيل التالي، إضافة إلى تفهم تجاوز التكنولوجيا على أصول التدريس المثبتة."

فيما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "الاتجاهات التقنية وتغير التعليم الإلكتروني"، للتطرق إلى (تحول التعليم من خلال التقنية، والتقنية الحديثة في التعليم العالي، والتعليم والتعلم للجيل التالي، إضافة إلى التمثيل على مدرسة في 2040)، باستضافة رئيس جامعة ولاية كولورادو الدكتورة باميلا توني، والمدير العام لمركز تنمية المواهب للذكاء الاصطناعي في "سدايا" الدكتور عبدالرحمن حبيب، والشريك في شركة PWC، سعد الشاعر، والبروفيسور بجامعة هارفارد كريس ديدي، وإدارة عميدة الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة مروة المصري.

وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "تشجيع الابتكار في التعليم الإلكتروني"، بإدارة الرئيس التنفيذي لشركةArea 9 Lyceum ، وحضور الدكتور برور ساكسبريج مؤسس Learning Forge LLC، والدكتور بول سيفوري وكيل جامعة ولاية كولورادو، والدكتور سكوت نيسون قائد الذكاء الاصطناعي في PWC الشرق الأوسط، والسيد ايف خليل قائد صناعة التعليم العالي في مايكروسوفت، لتضيف بعداً جديداً لـ "تأثير تعلم العلوم على المحتوى وكيفية التدريس، والإبتكار في تجربة تعلم الطلبة، وقيادة الطريق لمكان أفضل، والاخلاقيات في ابتكار التعليم الإلكتروني، إضافة إلى الواقع المعزز والمختلط كرؤية جديدة للتعليم والتعلم."

ويدير الجلسة الخامسة الدكتورة هيا زيدان مستشارة وكالة الجامعة السعودية الإلكترونية للتخطيط والتطوير والجودة، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Beyond Campus الدكتور ديفيد مارشال، ونائب الرئيس للتعليم العالي وتنمية القوى العمالة في Territorium الدكتور كيكو سواريز، ومدير عام شركة Human Logic Software LLC السيد سوماروي جابيتا، ونائب الرئيس لشركة بلاك بورد الشرق الأوسط السيد أولج فيلجن، حيث تأتي الجلسة بعنوان "تصميم التجارب في التعليم الإلكتروني"، للحديث عن "التصميم بمخيلة التغيير، وقيمة سجلات المتعلم الشاملة، والتوجه إلى التجارب الذكية، إضافة إلى تعزيز تجربة التعلم إلى ما بعد التكنولوجيا".

وتختتم جلسات الملتقى بعنوان "قيادة التغيير للتكيف مع الاقتصاد الجديد"، ويشارك فيها ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو لقسم العمل والتعليم العالي الدكتور بيكي تاكيدا تنكر، ومدير عام الاعتماد البرامجي بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور بندر الخيال، والمدير التنفيذي لشركة Elearn Africa السيد بروك نجوسي، وقائد مركز أبحاث الابتكار في PWC الدكتورة كريستينا ديرفوجيدا، ويديرها المدير الأول في شركة Strategy، رجاف أيير، للحديث عن "قيادة التغيير في التعليم العالي، والتحول من التعليم التقليدي للتعليم الإلكتروني، والتحول في الاعتماد الأكاديمي في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى التحول الرقمي المسؤول في التعليم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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٤٠ متحدثاً يشاركون في ملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"
سبق

يشارك أكثر من 40 متحدثاً ومتحدثة في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، والذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر ست جلسات مختلفة، برعاية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، للحديث عن مستقبل التعليم وتوجهاته.

ويتضمن الملتقى في يومه الأول جلسة أولى بعنوان "التعليم الإلكتروني: تجاه تعليم مرن في عصر عدم اليقين"، بمشاركة الدكتور أندرياس شليشر مدير التعليم والمهارات المستشار الخاص لسياسة التعليم للأمين العام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD ، وصبحي الطويل مدير قطاع التعليم ومستقبل التعلم والابتكار بمنظمة اليونسكو، والدكتورة بيكي تاكيدا تينكر ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو لقسم العمل والتعليم العالي، ويديرها الأستاذ أندرو جيفريز الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، بهدف التأكيد على "استخدام التقنية لتحوير وليس مجرد حفظ الممارسات التعليمية، ودور التعلم الإلكتروني كحل لحقبة جديدة، والإنسانية الرقمية ومستقبل التعليم، إضافة إلى دور القطاع الخاص في التعليم الإلكتروني."

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "الجودة في التعليم الإلكتروني"، ويديرها الدكتور هزاع الشريف وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف للشؤون التعليمية، بحضور الدكتور ديفيد بيكر رئيس جامعة فرانكلين، والدكتور ديفيد كونلي الرئيس والشريك المؤسس لشركةEDImagine ، والدكتور أيهم فيومي مستشار قسم التعليم والابتكار بشركة PWC الشرق الأوسط، والأستاذ دان ساندهو المدير التنفيذي لشركةSparx Learning ، من أجل الحديث عن "الاعتبارات لممارسات التعلم الإلكتروني الجيدة، وتعريف وضمان الجودة في التعليم الإلكتروني، والإمكانيات والممارسات في تقييم الجيل التالي، إضافة إلى تفهم تجاوز التكنولوجيا على أصول التدريس المثبتة."

فيما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "الاتجاهات التقنية وتغير التعليم الإلكتروني"، للتطرق إلى (تحول التعليم من خلال التقنية، والتقنية الحديثة في التعليم العالي، والتعليم والتعلم للجيل التالي، إضافة إلى التمثيل على مدرسة في 2040)، باستضافة رئيس جامعة ولاية كولورادو الدكتورة باميلا توني، والمدير العام لمركز تنمية المواهب للذكاء الاصطناعي في "سدايا" الدكتور عبدالرحمن حبيب، والشريك في شركة PWC، سعد الشاعر، والبروفيسور بجامعة هارفارد كريس ديدي، وإدارة عميدة الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة مروة المصري.

وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "تشجيع الابتكار في التعليم الإلكتروني"، بإدارة الرئيس التنفيذي لشركةArea 9 Lyceum ، وحضور الدكتور برور ساكسبريج مؤسس Learning Forge LLC، والدكتور بول سيفوري وكيل جامعة ولاية كولورادو، والدكتور سكوت نيسون قائد الذكاء الاصطناعي في PWC الشرق الأوسط، والسيد ايف خليل قائد صناعة التعليم العالي في مايكروسوفت، لتضيف بعداً جديداً لـ "تأثير تعلم العلوم على المحتوى وكيفية التدريس، والإبتكار في تجربة تعلم الطلبة، وقيادة الطريق لمكان أفضل، والاخلاقيات في ابتكار التعليم الإلكتروني، إضافة إلى الواقع المعزز والمختلط كرؤية جديدة للتعليم والتعلم."

ويدير الجلسة الخامسة الدكتورة هيا زيدان مستشارة وكالة الجامعة السعودية الإلكترونية للتخطيط والتطوير والجودة، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Beyond Campus الدكتور ديفيد مارشال، ونائب الرئيس للتعليم العالي وتنمية القوى العمالة في Territorium الدكتور كيكو سواريز، ومدير عام شركة Human Logic Software LLC السيد سوماروي جابيتا، ونائب الرئيس لشركة بلاك بورد الشرق الأوسط السيد أولج فيلجن، حيث تأتي الجلسة بعنوان "تصميم التجارب في التعليم الإلكتروني"، للحديث عن "التصميم بمخيلة التغيير، وقيمة سجلات المتعلم الشاملة، والتوجه إلى التجارب الذكية، إضافة إلى تعزيز تجربة التعلم إلى ما بعد التكنولوجيا".

وتختتم جلسات الملتقى بعنوان "قيادة التغيير للتكيف مع الاقتصاد الجديد"، ويشارك فيها ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو لقسم العمل والتعليم العالي الدكتور بيكي تاكيدا تنكر، ومدير عام الاعتماد البرامجي بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور بندر الخيال، والمدير التنفيذي لشركة Elearn Africa السيد بروك نجوسي، وقائد مركز أبحاث الابتكار في PWC الدكتورة كريستينا ديرفوجيدا، ويديرها المدير الأول في شركة Strategy، رجاف أيير، للحديث عن "قيادة التغيير في التعليم العالي، والتحول من التعليم التقليدي للتعليم الإلكتروني، والتحول في الاعتماد الأكاديمي في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى التحول الرقمي المسؤول في التعليم".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
08:02 PM

٤٠ متحدثاً يشاركون في ملتقى "التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك أكثر من 40 متحدثاً ومتحدثة في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، والذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر ست جلسات مختلفة، برعاية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، للحديث عن مستقبل التعليم وتوجهاته.

ويتضمن الملتقى في يومه الأول جلسة أولى بعنوان "التعليم الإلكتروني: تجاه تعليم مرن في عصر عدم اليقين"، بمشاركة الدكتور أندرياس شليشر مدير التعليم والمهارات المستشار الخاص لسياسة التعليم للأمين العام في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD ، وصبحي الطويل مدير قطاع التعليم ومستقبل التعلم والابتكار بمنظمة اليونسكو، والدكتورة بيكي تاكيدا تينكر ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو لقسم العمل والتعليم العالي، ويديرها الأستاذ أندرو جيفريز الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، بهدف التأكيد على "استخدام التقنية لتحوير وليس مجرد حفظ الممارسات التعليمية، ودور التعلم الإلكتروني كحل لحقبة جديدة، والإنسانية الرقمية ومستقبل التعليم، إضافة إلى دور القطاع الخاص في التعليم الإلكتروني."

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "الجودة في التعليم الإلكتروني"، ويديرها الدكتور هزاع الشريف وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف للشؤون التعليمية، بحضور الدكتور ديفيد بيكر رئيس جامعة فرانكلين، والدكتور ديفيد كونلي الرئيس والشريك المؤسس لشركةEDImagine ، والدكتور أيهم فيومي مستشار قسم التعليم والابتكار بشركة PWC الشرق الأوسط، والأستاذ دان ساندهو المدير التنفيذي لشركةSparx Learning ، من أجل الحديث عن "الاعتبارات لممارسات التعلم الإلكتروني الجيدة، وتعريف وضمان الجودة في التعليم الإلكتروني، والإمكانيات والممارسات في تقييم الجيل التالي، إضافة إلى تفهم تجاوز التكنولوجيا على أصول التدريس المثبتة."

فيما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "الاتجاهات التقنية وتغير التعليم الإلكتروني"، للتطرق إلى (تحول التعليم من خلال التقنية، والتقنية الحديثة في التعليم العالي، والتعليم والتعلم للجيل التالي، إضافة إلى التمثيل على مدرسة في 2040)، باستضافة رئيس جامعة ولاية كولورادو الدكتورة باميلا توني، والمدير العام لمركز تنمية المواهب للذكاء الاصطناعي في "سدايا" الدكتور عبدالرحمن حبيب، والشريك في شركة PWC، سعد الشاعر، والبروفيسور بجامعة هارفارد كريس ديدي، وإدارة عميدة الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة مروة المصري.

وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "تشجيع الابتكار في التعليم الإلكتروني"، بإدارة الرئيس التنفيذي لشركةArea 9 Lyceum ، وحضور الدكتور برور ساكسبريج مؤسس Learning Forge LLC، والدكتور بول سيفوري وكيل جامعة ولاية كولورادو، والدكتور سكوت نيسون قائد الذكاء الاصطناعي في PWC الشرق الأوسط، والسيد ايف خليل قائد صناعة التعليم العالي في مايكروسوفت، لتضيف بعداً جديداً لـ "تأثير تعلم العلوم على المحتوى وكيفية التدريس، والإبتكار في تجربة تعلم الطلبة، وقيادة الطريق لمكان أفضل، والاخلاقيات في ابتكار التعليم الإلكتروني، إضافة إلى الواقع المعزز والمختلط كرؤية جديدة للتعليم والتعلم."

ويدير الجلسة الخامسة الدكتورة هيا زيدان مستشارة وكالة الجامعة السعودية الإلكترونية للتخطيط والتطوير والجودة، بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Beyond Campus الدكتور ديفيد مارشال، ونائب الرئيس للتعليم العالي وتنمية القوى العمالة في Territorium الدكتور كيكو سواريز، ومدير عام شركة Human Logic Software LLC السيد سوماروي جابيتا، ونائب الرئيس لشركة بلاك بورد الشرق الأوسط السيد أولج فيلجن، حيث تأتي الجلسة بعنوان "تصميم التجارب في التعليم الإلكتروني"، للحديث عن "التصميم بمخيلة التغيير، وقيمة سجلات المتعلم الشاملة، والتوجه إلى التجارب الذكية، إضافة إلى تعزيز تجربة التعلم إلى ما بعد التكنولوجيا".

وتختتم جلسات الملتقى بعنوان "قيادة التغيير للتكيف مع الاقتصاد الجديد"، ويشارك فيها ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو لقسم العمل والتعليم العالي الدكتور بيكي تاكيدا تنكر، ومدير عام الاعتماد البرامجي بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور بندر الخيال، والمدير التنفيذي لشركة Elearn Africa السيد بروك نجوسي، وقائد مركز أبحاث الابتكار في PWC الدكتورة كريستينا ديرفوجيدا، ويديرها المدير الأول في شركة Strategy، رجاف أيير، للحديث عن "قيادة التغيير في التعليم العالي، والتحول من التعليم التقليدي للتعليم الإلكتروني، والتحول في الاعتماد الأكاديمي في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى التحول الرقمي المسؤول في التعليم".

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

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