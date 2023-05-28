عقب المرحلة الأولى ..جولات رقابية على مقاهي الشيشة تنتهي بتعهدات بالحفر

نفذتها "لجنة مكافحة التبغ" للوقوف على تطبيق النظام وعدم تكرار المخالفات

استأنفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في صحة حفر الباطن، جولاتها الرقابية والتفتيشية على مقاهي الشيشة والمعسلات؛ للوقوف على تطبيق نظام مكافحة التبغ، بعدما أنهت المرحلة الأولى على المحلات التجارية، وبدأت بتنفيذ المرحلة الثانية.

ونفذت اللجنة الوطنية جولة تفتيشية شملت ستة مقاهي في حفر الباطن، وسجلت أربعة تعهدات بعدم تكرار المخالفات وإزالتها خلال ٢٤ ساعة، والتأكيد عليها بتطبيق كافة الاشتراطات المنصوص عليها في نظام مكافحة التبغ ومشتقاته، وفي حال المخالفة يتم إيقاع العقوبات النظامية.

وكانت "الصحة" في حفر الباطن بدأت في وقت سابق حملة رقابية شاملة لجميع محلات ومنافذ بيع التبغ ومشتقاته؛ سعيًا إلى الحدّ من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.

كما دعت "صحة حفر الباطن" الراغبين في الإقلاع عن التدخين إلى زيارة عيادة مكافحة التدخين بحفر الباطن، أو الاتصال على ٩٣٧ لحجز موعد.