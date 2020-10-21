خلال 24 ساعة.. السنغال تسجّل 27 إصابة بـ "كورونا"

سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 15.459 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 320 حالة وفاة.
سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 15.459 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 320 حالة وفاة.
سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 15.459 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 320 حالة وفاة.
سجّلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 15.459 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 320 حالة وفاة.