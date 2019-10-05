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"القاضي": ملتقى "بيبان" يفتح أبواب الانطلاقة لشباب وشابات منطقة حائل

أكد تحقيقه أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030

أكد مدير ملتقى "بيبان" بدر القاضي، أن ملتقى "بيبان حائل" يأتي تلبيةً لتطلعات وأهداف شباب وشابات المنطقة، حيث فتح أبوابه لهم في عالم الأعمال بما يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 برفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20٪ إلى 35٪.

وأشار إلى أن الملتقى أقيم في منطقة حائل، التي تتميز كونها من أهم المناطق التنموية في المملكة، وأهميتها الزراعية والصناعية والطاقات والأفكار التي يحملها شباب وشابات حائل.

وأضاف "القاضي": "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحرص على إقامة ملتقيات بيبان، بمختلف مناطق المملكة، وتعد محطة بيبان حائل المحطة السابعة، ونسعى لتغطية جميع مناطق المملكة".


ويعد ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، طريقة مبتكرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحر، ولتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، وذلك باحتواء رواد الأعمال والمبتكرين ومساعدتهم على إطلاق المشاريع واحتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال ومساحات الأعمال المشتركة، وتسهيل الأعمال والوصول إلى التمويل.

حائل ملتقى بيبان ملتقى بيبان حائل مدير ملتقى بيبان بدر القاضي منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاضي": ملتقى "بيبان" يفتح أبواب الانطلاقة لشباب وشابات منطقة حائل
سبق

أكد مدير ملتقى "بيبان" بدر القاضي، أن ملتقى "بيبان حائل" يأتي تلبيةً لتطلعات وأهداف شباب وشابات المنطقة، حيث فتح أبوابه لهم في عالم الأعمال بما يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 برفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20٪ إلى 35٪.

وأشار إلى أن الملتقى أقيم في منطقة حائل، التي تتميز كونها من أهم المناطق التنموية في المملكة، وأهميتها الزراعية والصناعية والطاقات والأفكار التي يحملها شباب وشابات حائل.

وأضاف "القاضي": "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحرص على إقامة ملتقيات بيبان، بمختلف مناطق المملكة، وتعد محطة بيبان حائل المحطة السابعة، ونسعى لتغطية جميع مناطق المملكة".


ويعد ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، طريقة مبتكرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحر، ولتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، وذلك باحتواء رواد الأعمال والمبتكرين ومساعدتهم على إطلاق المشاريع واحتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال ومساحات الأعمال المشتركة، وتسهيل الأعمال والوصول إلى التمويل.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
08:51 PM

"القاضي": ملتقى "بيبان" يفتح أبواب الانطلاقة لشباب وشابات منطقة حائل

أكد تحقيقه أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أكد مدير ملتقى "بيبان" بدر القاضي، أن ملتقى "بيبان حائل" يأتي تلبيةً لتطلعات وأهداف شباب وشابات المنطقة، حيث فتح أبوابه لهم في عالم الأعمال بما يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 برفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20٪ إلى 35٪.

وأشار إلى أن الملتقى أقيم في منطقة حائل، التي تتميز كونها من أهم المناطق التنموية في المملكة، وأهميتها الزراعية والصناعية والطاقات والأفكار التي يحملها شباب وشابات حائل.

وأضاف "القاضي": "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تحرص على إقامة ملتقيات بيبان، بمختلف مناطق المملكة، وتعد محطة بيبان حائل المحطة السابعة، ونسعى لتغطية جميع مناطق المملكة".


ويعد ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، طريقة مبتكرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وممارسة العمل الحر، ولتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، وذلك باحتواء رواد الأعمال والمبتكرين ومساعدتهم على إطلاق المشاريع واحتضانها في مسرعات وحاضنات الأعمال ومساحات الأعمال المشتركة، وتسهيل الأعمال والوصول إلى التمويل.

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