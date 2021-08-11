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بالفيديو.. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ"ترامب"

اقترب من ضابط متمركز وكان يبدو مسلحاً ويركض باتجاهه فأطلق النار عليه فوراً

كشفت مقاطع فيديو تداولها مغرّدون أمريكيون لحظة قبض رجال الأمن على المشتبه فيه بحادثة البيت الأبيض الذي بسببها غادر الرئيس الأمريكي قاعة المؤتمر الصحفي مسرعاً مع ضباط الخدمة السرية.

وأظهرت لقطات مصوّرة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فيروس كورونا، مساء أمس الإثنين، بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ قبل أن يسمح له بالعودة مجدداً لإكمال المؤتمر عقب سيطرة رجال الأمن على الموقف.

وذكرت تقارير أمريكية أن أحد ضابط في الخدمة السرية أطلق النار على رجل يبلغ من العمر (51 عاماً) بالقرب من البيت الأبيض وتم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين لم تقدم السلطات الأمنية مزيداً من التفاصيل.

قال توماس سوليفان، رئيس القسم النظامي في الخدمة السرية، إن المشتبه فيه اقترب من ضابط متمركز بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا عند البيت الأبيض نحو الساعة 5:50 مساء الإثنين، وقال إنه كان يبدو مسلحاً ويركض باتجاه الضابط السري؛ ما اضطر الأخير إلى إطلاق النار عليه فوراً.

حادثة البيت الأبيض

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بالفيديو.. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ"ترامب"
سبق

كشفت مقاطع فيديو تداولها مغرّدون أمريكيون لحظة قبض رجال الأمن على المشتبه فيه بحادثة البيت الأبيض الذي بسببها غادر الرئيس الأمريكي قاعة المؤتمر الصحفي مسرعاً مع ضباط الخدمة السرية.

وأظهرت لقطات مصوّرة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فيروس كورونا، مساء أمس الإثنين، بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ قبل أن يسمح له بالعودة مجدداً لإكمال المؤتمر عقب سيطرة رجال الأمن على الموقف.

وذكرت تقارير أمريكية أن أحد ضابط في الخدمة السرية أطلق النار على رجل يبلغ من العمر (51 عاماً) بالقرب من البيت الأبيض وتم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين لم تقدم السلطات الأمنية مزيداً من التفاصيل.

قال توماس سوليفان، رئيس القسم النظامي في الخدمة السرية، إن المشتبه فيه اقترب من ضابط متمركز بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا عند البيت الأبيض نحو الساعة 5:50 مساء الإثنين، وقال إنه كان يبدو مسلحاً ويركض باتجاه الضابط السري؛ ما اضطر الأخير إلى إطلاق النار عليه فوراً.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:54 PM

بالفيديو.. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ"ترامب"

اقترب من ضابط متمركز وكان يبدو مسلحاً ويركض باتجاهه فأطلق النار عليه فوراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشفت مقاطع فيديو تداولها مغرّدون أمريكيون لحظة قبض رجال الأمن على المشتبه فيه بحادثة البيت الأبيض الذي بسببها غادر الرئيس الأمريكي قاعة المؤتمر الصحفي مسرعاً مع ضباط الخدمة السرية.

وأظهرت لقطات مصوّرة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فيروس كورونا، مساء أمس الإثنين، بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ قبل أن يسمح له بالعودة مجدداً لإكمال المؤتمر عقب سيطرة رجال الأمن على الموقف.

وذكرت تقارير أمريكية أن أحد ضابط في الخدمة السرية أطلق النار على رجل يبلغ من العمر (51 عاماً) بالقرب من البيت الأبيض وتم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين لم تقدم السلطات الأمنية مزيداً من التفاصيل.

قال توماس سوليفان، رئيس القسم النظامي في الخدمة السرية، إن المشتبه فيه اقترب من ضابط متمركز بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا عند البيت الأبيض نحو الساعة 5:50 مساء الإثنين، وقال إنه كان يبدو مسلحاً ويركض باتجاه الضابط السري؛ ما اضطر الأخير إلى إطلاق النار عليه فوراً.

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