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"المطرفي" مديراً للعمليات الجوية بطيران أديل

صدر قرار بترقية مسؤول الجودة والمقاييس الإداري بشركة طيران أديل الكابتن نايف المطرفي، إلى وظيفة مدير العمليات الجوية.

وقدّم "المطرفي"، شكره لقيادة الشركة على ثقتهم، داعيًا الله أن يكون عند حُسن الظن، وأن تكون الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل بما يخدم رفعة الوطن.

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"المطرفي" مديراً للعمليات الجوية بطيران أديل
سبق

صدر قرار بترقية مسؤول الجودة والمقاييس الإداري بشركة طيران أديل الكابتن نايف المطرفي، إلى وظيفة مدير العمليات الجوية.

وقدّم "المطرفي"، شكره لقيادة الشركة على ثقتهم، داعيًا الله أن يكون عند حُسن الظن، وأن تكون الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل بما يخدم رفعة الوطن.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
07:17 PM

"المطرفي" مديراً للعمليات الجوية بطيران أديل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدر قرار بترقية مسؤول الجودة والمقاييس الإداري بشركة طيران أديل الكابتن نايف المطرفي، إلى وظيفة مدير العمليات الجوية.

وقدّم "المطرفي"، شكره لقيادة الشركة على ثقتهم، داعيًا الله أن يكون عند حُسن الظن، وأن تكون الترقية دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعمل بما يخدم رفعة الوطن.

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