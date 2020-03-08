كيف يتم فحص المرضى المشتبه بهم بفيروس "كورونا" في مستشفيات الشرقية؟

من خلال 3 محطات تمر بها الحالة في الرعاية الطبية

كشف لـ"سبق" التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، عن إجراءات الكشف على المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد في المستشفيات أقسام الطوارئ.

وأوضح التجمع الصحي أن المحطة الأولى للكشف هي الفرز البصري، وتكون عند مدخل الطوارئ، حيث يتم سؤال العائد إن كان قد سافر لإحدى الدول التي انتشر فيها الوباء أو خالط إحدى الحالات الإيجابية أم لا، وإن كان يشكو من أحد الأعراض التالية (ارتفاع الحرارة، احتقان، كحة، ضيق نفس)، ويطلب منه تعقيم يده ولبس الكمام.

وبعد ذلك تبدأ المحطة الثانية وفيها يتم توجيه المشتبه به إلى غرفة انتظار خاصة معزولة لانتظار الفحص مع الطبيب.

وفي المحطة الثالثة يدخل المريض إلى غرفة ضغط سلبة مهيأة لعدم انتشار العدوى بحسب المعايير الدولية ليفحصه الطبيب بأخذ العلامات الحيوية والمسحة، والتي يجب أن تتم في هذه الغرفة المعزولة.

وأشار التجمع الصحي الأول بالشرقية إلى أنه إذا كانت هناك أعراض مرضية على المشتبه به يتم تحويله لجناح العزل لحين ظهور نتيجة العينات والفحص.

وبين أنه إذا كان لا يعاني من أي أعراض يتم تحويله للعزل المنزلي، بحيث لا يخالط أحداً من أفراد أسرته، ويلبس الكمام التنفسي.