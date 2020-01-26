خادم الحرمين يمنح "وسام المؤسس" لشاب تبرع بالكلى لوجه الله

فيما قدّم "عسيري" شكره للقيادة لدعمها للمتبرعين والمواقف الإنسانية

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشاب خالد بن علي زغلول عسيري وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعه بالكلى لوجه الله وإنهائه معاناة مواطن في مدينة أبها مع الفشل الكلوي والغسيل.

وجسد "عسيري" بتبرعه أروع الأمثلة في الترابط بين أفراد المجتمع السعودي التي تتجدد باستمرار، وقدم الشاب "خالد" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ لتكريمهما ودعمهما للمتبرعين وتشجيعهما لمواقفهم الإنسانية والاجتماعية.