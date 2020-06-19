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فيسبوك تُقرر منافسة "جوجل" في أبرز الخدمات التي تقدمها

ستتيحها بشكل مجاني للاستخدام التجاري

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهَر في العالم "فيسبوك"، قررت منافسة "جوجل" في أحد أبرز الخدمات التي تقدّمها لمستخدميها.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك استحوذت على المنافس الرئيسي في تطبيقات الخرائط لـ"جوجل" وخدمة "جوجل ستريت فيو".

وأشارت فيسبوك إلى أنها استحوذت على الشركة المصممة لتطبيق "مابيلاري" المتخصصة في تصميم الخرائط "ثلاثية الأبعاد" باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي.

وستسمح تلك الصفقة لـ"فيسبوك" باستخدام كافة تقنيات تطبيقات "أوبين ستريت ماب" والتي تسمح باستخدام خرائط ثلاثية الأبعاد ضمن الواقع الافتراضي في تقنيات جديدة يبدو أن "فيسبوك" تجهّز لها.

وتعتبر منصة "مابيلاري" منصة صور على مستوى الشارع، وتعمل على توسيع نطاق الخرائط وإتمامها وإنهائها تلقائيًّا.

ومنذ عام 2013، كان المستخدمون من حوالى 190 دولة يجمعون صورًا لأحيائهم باستخدام الهواتف الذكية، مع برنامج Mapillary؛ لدمجها معًا لإنشاء عروض غامرة على مستوى الشارع؛ مما سيفيد بصورة كبيرة إمكانية تفعيل ميزة "التجول الافتراضي" في أي مكان بالعالم.

وحتى الآن، كانت جميع الصور على "مابيلاري" مجانية للاستخدام لأي شخص لأغراض غير تجارية؛ ولكن بدءًا من اليوم، ستكون مجانية للمستخدمين التجاريين أيضًا؛ مما يمنحنا فكرة عن كيفية تضمين فيسبوك للخدمة في النظام الأساسي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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فيسبوك تُقرر منافسة "جوجل" في أبرز الخدمات التي تقدمها
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهَر في العالم "فيسبوك"، قررت منافسة "جوجل" في أحد أبرز الخدمات التي تقدّمها لمستخدميها.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك استحوذت على المنافس الرئيسي في تطبيقات الخرائط لـ"جوجل" وخدمة "جوجل ستريت فيو".

وأشارت فيسبوك إلى أنها استحوذت على الشركة المصممة لتطبيق "مابيلاري" المتخصصة في تصميم الخرائط "ثلاثية الأبعاد" باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي.

وستسمح تلك الصفقة لـ"فيسبوك" باستخدام كافة تقنيات تطبيقات "أوبين ستريت ماب" والتي تسمح باستخدام خرائط ثلاثية الأبعاد ضمن الواقع الافتراضي في تقنيات جديدة يبدو أن "فيسبوك" تجهّز لها.

وتعتبر منصة "مابيلاري" منصة صور على مستوى الشارع، وتعمل على توسيع نطاق الخرائط وإتمامها وإنهائها تلقائيًّا.

ومنذ عام 2013، كان المستخدمون من حوالى 190 دولة يجمعون صورًا لأحيائهم باستخدام الهواتف الذكية، مع برنامج Mapillary؛ لدمجها معًا لإنشاء عروض غامرة على مستوى الشارع؛ مما سيفيد بصورة كبيرة إمكانية تفعيل ميزة "التجول الافتراضي" في أي مكان بالعالم.

وحتى الآن، كانت جميع الصور على "مابيلاري" مجانية للاستخدام لأي شخص لأغراض غير تجارية؛ ولكن بدءًا من اليوم، ستكون مجانية للمستخدمين التجاريين أيضًا؛ مما يمنحنا فكرة عن كيفية تضمين فيسبوك للخدمة في النظام الأساسي.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
06:25 PM

فيسبوك تُقرر منافسة "جوجل" في أبرز الخدمات التي تقدمها

ستتيحها بشكل مجاني للاستخدام التجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهره
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهَر في العالم "فيسبوك"، قررت منافسة "جوجل" في أحد أبرز الخدمات التي تقدّمها لمستخدميها.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك استحوذت على المنافس الرئيسي في تطبيقات الخرائط لـ"جوجل" وخدمة "جوجل ستريت فيو".

وأشارت فيسبوك إلى أنها استحوذت على الشركة المصممة لتطبيق "مابيلاري" المتخصصة في تصميم الخرائط "ثلاثية الأبعاد" باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي.

وستسمح تلك الصفقة لـ"فيسبوك" باستخدام كافة تقنيات تطبيقات "أوبين ستريت ماب" والتي تسمح باستخدام خرائط ثلاثية الأبعاد ضمن الواقع الافتراضي في تقنيات جديدة يبدو أن "فيسبوك" تجهّز لها.

وتعتبر منصة "مابيلاري" منصة صور على مستوى الشارع، وتعمل على توسيع نطاق الخرائط وإتمامها وإنهائها تلقائيًّا.

ومنذ عام 2013، كان المستخدمون من حوالى 190 دولة يجمعون صورًا لأحيائهم باستخدام الهواتف الذكية، مع برنامج Mapillary؛ لدمجها معًا لإنشاء عروض غامرة على مستوى الشارع؛ مما سيفيد بصورة كبيرة إمكانية تفعيل ميزة "التجول الافتراضي" في أي مكان بالعالم.

وحتى الآن، كانت جميع الصور على "مابيلاري" مجانية للاستخدام لأي شخص لأغراض غير تجارية؛ ولكن بدءًا من اليوم، ستكون مجانية للمستخدمين التجاريين أيضًا؛ مما يمنحنا فكرة عن كيفية تضمين فيسبوك للخدمة في النظام الأساسي.

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