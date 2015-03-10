"الشبل" في مختبرات "المواصفات": إمكانات متطورة وكوادر سعودية طموحة

"رئيس المحتوى المحلي" بحث مع "القصبي" سبل التعاون لدعم الاقتصاد الوطني

زار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، الهيئةَ السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطلاع على إمكانات وتجهيزات الهيئة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

والْتقى الدكتور "الشبل" والوفد المرافق معه، محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وعدد من مسؤولي ومنسوبي الهيئة؛ حيث بحَث الطرفان أوجه وسبل التعاون المشترك بين الهيئتين، وإبراز دور المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية في دعم المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية والمشتريات الحكومية.

وتَضَمّنت الزيارة جولةً تعريفية اطلع خلالها الدكتور "الشبل" على مختبرات الهيئة والخاصة بالمنتجات الكهربائية، والمواد الصحية، وكذلك مختبر كفاءة الطاقة، ومختبرات السيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب مختبرات المنتجات الميكانيكية.

وعبّر الدكتور "الشبل"، خلال الزيارة، عن اعتزازه بما اطلع عليه من إمكانات متطورة في مختبرات الهيئة، وكذلك بالكوادر السعودية الطموحة التي تقوم بمهام تشغيل تلك المختبرات واختبار العينات؛ مؤكدًا حرص هيئة المحتوى المحلي على التعاون مع كل الجهات المعنية من أجل النهوض بالمحتوى المحلي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.