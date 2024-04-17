النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. إغلاق وتغريم معمل لإنتاج رقاق السمبوسك وشعر الكنافة بالطائف

يعمل من دون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية

أغلقت وغرمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، معملاً مخالفًا لتحضير رقاق السمبوسك وشعر الكنافة في أحد الأحياء بالمحافظة، يعمل من دون ترخيص.

ويمارس المعمل نشاطه بترخيص لا ينطبق على الموقع، وتمارس عمالته النشاط من دون شهادات صحية، كما يفتقر الموقع للاشتراطات الصحية، في محاولة منهم لإنتاج أكبر كمية من الرقاق وشعر الكنافة، وتوزيعها على المحال والمطاعم قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك ضمن جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية، واتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. إغلاق وتغريم معمل لإنتاج رقاق السمبوسك وشعر الكنافة بالطائف
سبق

أغلقت وغرمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، معملاً مخالفًا لتحضير رقاق السمبوسك وشعر الكنافة في أحد الأحياء بالمحافظة، يعمل من دون ترخيص.

ويمارس المعمل نشاطه بترخيص لا ينطبق على الموقع، وتمارس عمالته النشاط من دون شهادات صحية، كما يفتقر الموقع للاشتراطات الصحية، في محاولة منهم لإنتاج أكبر كمية من الرقاق وشعر الكنافة، وتوزيعها على المحال والمطاعم قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك ضمن جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية، واتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:09 AM

بالصور.. إغلاق وتغريم معمل لإنتاج رقاق السمبوسك وشعر الكنافة بالطائف

يعمل من دون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
10
14,603

أغلقت وغرمت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية غرب الفرعية"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، معملاً مخالفًا لتحضير رقاق السمبوسك وشعر الكنافة في أحد الأحياء بالمحافظة، يعمل من دون ترخيص.

ويمارس المعمل نشاطه بترخيص لا ينطبق على الموقع، وتمارس عمالته النشاط من دون شهادات صحية، كما يفتقر الموقع للاشتراطات الصحية، في محاولة منهم لإنتاج أكبر كمية من الرقاق وشعر الكنافة، وتوزيعها على المحال والمطاعم قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك ضمن جولة ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية، واتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,640
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,184
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,336

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة