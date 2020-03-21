في ردها على إيقاف القرض المدعوم.. وزارة الإسكان: مستمرون في تقديمه

بعد تداوُل أخبار تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا عالميًّا

أكدت وزارة الإسكان أنها مستمرة في العمل على تسهيل امتلاك المسكن الملائم للمواطنين المستفيدين المسجلين من خلال بوابتها الإلكترونية.

جاء ذلك في ردها على استفسار حول توجهها لإيقاف القرض المدعوم تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا عالميًّا.

وكانت وزارة الإسكان قد بيَّنت في وقت سابق استمرار البرنامج للعام الرابع في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل، وخيارات أكثر، وخدمات أفضل.. مشددة على أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب حاجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملُّك المواطنين المساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل تماشيًا مع برنامج الإسكان.

وأكدت أنه ضمن جهود "سكني" لتوفير خيارات سكنية مناسبة فإنها تواصل أعمال البناء في 57 مشروعًا سكنيًّا بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق السعودية، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان؛ إذ تتراوح بين 250 ألفًا و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها، والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد.

يُذكر أن برنامج سكني أعلن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق السعودية خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها. ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030) لرفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030.