شاهد.. بقايا ناقلات الأسمنت يشكل خطرًا على مرتادي الطريق ببلقرن

تشكل زوائد على طبقة الإسفلت وتهدد سلامة سالكيه

تتسبب الشاحنات الناقلة للأسمنت ببلقرن، في سقوط بقايا الأسمنت السائل على أرضية الطريق الواصل بين البظاظة وعجبة ببلقرن، مشكّلة بذلك زوائد على طبقة الأسفلت تهدد سلامة مرتادي الطريق.

ورصدت عدسة "سبق"، صباح اليوم، سقوط بقايا خلطة الأسمنت على الطريق، مشكّلة بذلك خطورة حقيقية على سالكيه.