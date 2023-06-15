"رئاسة الهيئات" تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لممارسي العمل الميداني

تضمنت توفير أدوات السلامة والتعقيم للمكاتب والأدوات والمركبات وتجهيزاتها

شددت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعميم لها، اليوم الاثنين، على الإجراءات والقواعد الاحترازية لممارسي العمل الميداني، متضمنة ما يلزم أعضاء الهيئة من التقيد به حفاظًا على سلامته وسلامة المجتمع.

وفي التفاصيل، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الرئاسة العامة في العودة لمقرات العمل تنفيذًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن وقد عمدت الرئاسة إلى تهيئة بيئة العمل واتخذت عددًا من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وحددت عددًا من الضوابط لحضور العاملين في المكاتب والمواقع.

وعملت رئاسة الهيئات على توفير أدوات السلامة والتعقيم المستمر للمكاتب والأدوات والمركبات وتجهيزاتها ووضعت ضوابط للعمل فيما يتعلق بالموظفين الميدانيين والإداريين.

ويشتمل ذلك التقيد بالنسب المئوية لعدد الموظفين المسموح حضورهم للمقرات، ومنع من تظهر عليه علامات الإصابة كارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس، ونحوه من ممارسة العمل والتشديد على غسل اليدين وتعقيمها، ولبس الكمامة طوال فترة العمل، وتجنب المصافحة وترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين، ومنع تجمع أكثر من ثلاثة موظفين في مكان واحد، والتباعد الجسدي خلال أداء الصلوات في مقار العمل.

وتضمنت أيضًا، التشديد على تعقيم المركبات وتوفير المعقمات اليدوية قبل انطلاق الدوريات الميدانية، واقتصار الدورية على عضو بداخل كل مركبة، وترك مسافة مناسبة أثناء الحديث مع أي شخص خلال تأدية العمل، وأهمية إعادة الأجهزة المستخدمة نظيفة ومعقمة بعد انتهاء الدورية.