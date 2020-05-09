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تطرحه "الصحة العالمية".. تطبيق جديد لكشف "كورونا" وتتبع المخالطين

سيتاح على متاجر التطبيقات لكل دول العالم ويقدم إرشادات مهمة للمصابين

تستعد منظمة الصحة العالمية لطرح تطبيق ذكي هذا الشهر، يتيح لسكان البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتدرس أيضًا إضافة خاصية تعتمد على تقنية الـ"بلوتوث" لاقتفاء أثر المخالطين.

وقال برناندو ماريانو كبير مسؤولي نظم المعلومات بالمنظمة: إن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وسيزود التطبيق بمعلومات أخرى؛ منها كيفية الخضوع للكشف وفقًا لبلد المستخدم.

وأضاف ماريانو في تصريحات لـ"رويترز"، أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، لكنه أوضح أن أي بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق، وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت الهند وأستراليا والمملكة المتحدة تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد، فضلًا عن خصائص مشتركة؛ منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل تحركاتهم، لتوفير المزيد من الكفاءة في تتبع المخالطين للمصابين.

وتكثف عدة دول جهود اقتفاء المخالطين؛ حيث ينظر لها باعتبارها عملية حيوية لفتح الاقتصادات التي أصابها الركود من جراء الإغلاقات الأخيرة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تطرحه "الصحة العالمية".. تطبيق جديد لكشف "كورونا" وتتبع المخالطين
سبق

تستعد منظمة الصحة العالمية لطرح تطبيق ذكي هذا الشهر، يتيح لسكان البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتدرس أيضًا إضافة خاصية تعتمد على تقنية الـ"بلوتوث" لاقتفاء أثر المخالطين.

وقال برناندو ماريانو كبير مسؤولي نظم المعلومات بالمنظمة: إن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وسيزود التطبيق بمعلومات أخرى؛ منها كيفية الخضوع للكشف وفقًا لبلد المستخدم.

وأضاف ماريانو في تصريحات لـ"رويترز"، أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، لكنه أوضح أن أي بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق، وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت الهند وأستراليا والمملكة المتحدة تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد، فضلًا عن خصائص مشتركة؛ منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل تحركاتهم، لتوفير المزيد من الكفاءة في تتبع المخالطين للمصابين.

وتكثف عدة دول جهود اقتفاء المخالطين؛ حيث ينظر لها باعتبارها عملية حيوية لفتح الاقتصادات التي أصابها الركود من جراء الإغلاقات الأخيرة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:36 AM

تطرحه "الصحة العالمية".. تطبيق جديد لكشف "كورونا" وتتبع المخالطين

سيتاح على متاجر التطبيقات لكل دول العالم ويقدم إرشادات مهمة للمصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد منظمة الصحة العالمية لطرح تطبيق ذكي هذا الشهر، يتيح لسكان البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتدرس أيضًا إضافة خاصية تعتمد على تقنية الـ"بلوتوث" لاقتفاء أثر المخالطين.

وقال برناندو ماريانو كبير مسؤولي نظم المعلومات بالمنظمة: إن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وسيزود التطبيق بمعلومات أخرى؛ منها كيفية الخضوع للكشف وفقًا لبلد المستخدم.

وأضاف ماريانو في تصريحات لـ"رويترز"، أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات في أنحاء العالم، لكنه أوضح أن أي بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق، وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت الهند وأستراليا والمملكة المتحدة تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد، فضلًا عن خصائص مشتركة؛ منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل تحركاتهم، لتوفير المزيد من الكفاءة في تتبع المخالطين للمصابين.

وتكثف عدة دول جهود اقتفاء المخالطين؛ حيث ينظر لها باعتبارها عملية حيوية لفتح الاقتصادات التي أصابها الركود من جراء الإغلاقات الأخيرة.

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