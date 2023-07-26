الشاحنات تتلف شوارع شقراء.. و"الحل" متعثر رغم كثرة المناشدات

بدأ العمل في الطريق عام ١٤٢٧ ثم توقف لتتبقى ٩٠٠م على إكماله

تسبب تعثر الطريق المخصص لمرور الشاحنات وتلافي دخولها في محافظة شقراء في تلف ميادين المحافظة وشوارعها بشكل متكرر رغم جهود البلدية في إعادة سفلتتها مرة بعد أخرى.

وقد أدى تعثر المشروع إلى مضايقة المركبات الثقيلة للمواطنين في ميادين المحافظة إضافة إلى كثرة الزحام وتعدد الحوادث المميتة.

وقال المواطن عبدالرحمن بن علي العمّار: قبل ١٣ عامًا بدأ العمل في طريق يربط بين طريق "شقراء القرائن مرات" مع طريق "شقراء الحمادة الرياض" مرورًا بالصناعية غرب محافظة شقراء، وذلك لتلافي مرور الشاحنات وسط المحافظة بحيث تسلكه جميع الشاحنات والمركبات الثقيلة القادمة من غرب وشمال المحافظة والمتجه للشرق والجنوب، والعكس كذلك.

وأضاف: المشروع كبير وجبار، فهو يحمي شوارع المحافظة وميادينها من التلف الذي تسببت فيه تلك المركبات الثقيلة طيلة السنوات الماضية، حيث ستتجه تلك المركبات مباشرة من دوار المستشفى باتجاه مركز غسلة بالقرائن، ثم تتجه يساراً جهة الشمال لطريق شقراء الحمادة القصب ثم الرياض، مما يجعلها تتلافى الدخول للمحافظة.

وأردف: الطريق سيربط مركز غسلة ومركز الوقف ببقية مراكز المحافظة، كما سيربط محافظات سدير بمحافظة مرات ومراكزها دون الدخول لمحافظة شقراء، مما يعني أنه سيخفف الزحام داخل المدينة.

وتابع: يؤسفنا جداً توقف العمل في الطريق منذ سنوات بعدما تبقى منه ما يقارب ٩٠٠ م فقط، ونحن نناشد وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض برفع معاناتنا من خلال تنفيذ الوصلة القصير التي تعثر تنفيذها رغم كثرة مطالبنا بعلاج وضعها وافتتاح الطريق.

وكانت "سبق" قد نشرت تقارير سابقة عن تسبب الشاحنات والمركبات الثقيلة في إتلاف ميادين محافظة شقراء وشوارعها، رغم جهود البلدية في إعادة سفلتتها مرة بعد أخرى دون جدوى.

ورصدت "سبق" جانبًا من تلك الهبوطات والحفر في طرق المحافظة الرئيسية، حيث لا يكاد يخلو شارع من شوارع المحافظة الرئيسية من حفر وهبوطات تسببت في إلحاق الضرر بالسيارات وإيذاء قائدي المركبات، تلك الهبوطات تبدأ من مدخل المحافظة الشرقي حتى المدخل الغربي ومن المدخل الجنوبي حتى المدخل الشمالي.

ولم تسلم دوارات الشوارع من تلك الهبوطات، إذ شملت دوار السجن ودوار البلدية القديمة ودوار الساعة ودوار التأهيل ودوار الصفراء ودوار المستشفى ودوار المحافظة.