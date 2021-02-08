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الصين تؤكد عدم تسجيل أي إصابة محلية بكورونا لأول مرة منذ نحو شهرين

اللجنة الصحية: سجلنا 14 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليًّا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن الصين سجلت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج؛ حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي، والباقي في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن الحالات الجديدة المصابة بهذا الفيروس لا تظهر عليها أعراض، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغ 89706 حالات؛ فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس عند 4636 وفاة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تؤكد عدم تسجيل أي إصابة محلية بكورونا لأول مرة منذ نحو شهرين
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليًّا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن الصين سجلت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج؛ حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي، والباقي في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن الحالات الجديدة المصابة بهذا الفيروس لا تظهر عليها أعراض، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغ 89706 حالات؛ فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس عند 4636 وفاة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:36 AM

الصين تؤكد عدم تسجيل أي إصابة محلية بكورونا لأول مرة منذ نحو شهرين

اللجنة الصحية: سجلنا 14 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منقولة محليًّا خلال الـ24 ساعة الماضية، للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن الصين سجلت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج؛ حيث تم الكشف عن 7 حالات في شنغهاي، والباقي في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد.

وأشارت اللجنة إلى أن الحالات الجديدة المصابة بهذا الفيروس لا تظهر عليها أعراض، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، بلغ 89706 حالات؛ فيما استقر عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس عند 4636 وفاة.

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