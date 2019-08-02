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فيديو غريب .. قصة الرجل المعلق في شباك كنيسة .. ولماذا يضربه شرطي بالعصا؟

بينما نسمع تشجيع سكان مدينة مكسيكية

في المكسيك، حاول لص سيارات القفز من شباك كنيسة، لكنه انتهى معلقًا من إحدى قدميه في الشباك، بينما يضربه شرطي بالعصا، وسط تشجيع سكان المنطقة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة تونالا بولاية خاليسكو وسط المكسيك، عندما سرق لص سيارة فورد رينجر، وقادها مبتعدًا بها، بينما كانت طفلة صغيرة، 5 سنوات، نائمة في المقعد الخلفي للسيارة، وعلى الفور أبلغ والدا الطفلة الشرطة، التي بدأت في مطاردة اللص سارق السيارة.

وتضيف الصحيفة: عندما شعر اللص بأنه محاصر وسيسقط في يد الشرطة، قفز من السيارة ودخل كنيسة قريبة محاولاً الاختباء بالطابق العلوي، وعلى الرغم من ذلك استمرت المطاردة، فقفز اللص من شباك الكنيسة، لكنه انتهى معلقًا من إحدى قدميه في النافذة، بينما أمسك شرطي بعصا وراح يضرب بها اللص، الذي كان يتلوى من الألم، بينما نسمع تشجيع وتهليل سكان المنطقة الذين يطالبون شرطيًا آخر بالمشاركة في ضرب اللص.

وحسب الصحيفة: فقد ألقت الشرطة القبض على اللص، وتمت إعادة السيارة المسروقة ولم تتعرض الطفلة لأي أذى.

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فيديو غريب .. قصة الرجل المعلق في شباك كنيسة .. ولماذا يضربه شرطي بالعصا؟
سبق

في المكسيك، حاول لص سيارات القفز من شباك كنيسة، لكنه انتهى معلقًا من إحدى قدميه في الشباك، بينما يضربه شرطي بالعصا، وسط تشجيع سكان المنطقة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة تونالا بولاية خاليسكو وسط المكسيك، عندما سرق لص سيارة فورد رينجر، وقادها مبتعدًا بها، بينما كانت طفلة صغيرة، 5 سنوات، نائمة في المقعد الخلفي للسيارة، وعلى الفور أبلغ والدا الطفلة الشرطة، التي بدأت في مطاردة اللص سارق السيارة.

وتضيف الصحيفة: عندما شعر اللص بأنه محاصر وسيسقط في يد الشرطة، قفز من السيارة ودخل كنيسة قريبة محاولاً الاختباء بالطابق العلوي، وعلى الرغم من ذلك استمرت المطاردة، فقفز اللص من شباك الكنيسة، لكنه انتهى معلقًا من إحدى قدميه في النافذة، بينما أمسك شرطي بعصا وراح يضرب بها اللص، الذي كان يتلوى من الألم، بينما نسمع تشجيع وتهليل سكان المنطقة الذين يطالبون شرطيًا آخر بالمشاركة في ضرب اللص.

وحسب الصحيفة: فقد ألقت الشرطة القبض على اللص، وتمت إعادة السيارة المسروقة ولم تتعرض الطفلة لأي أذى.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:55 AM

فيديو غريب .. قصة الرجل المعلق في شباك كنيسة .. ولماذا يضربه شرطي بالعصا؟

بينما نسمع تشجيع سكان مدينة مكسيكية

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
8,342

في المكسيك، حاول لص سيارات القفز من شباك كنيسة، لكنه انتهى معلقًا من إحدى قدميه في الشباك، بينما يضربه شرطي بالعصا، وسط تشجيع سكان المنطقة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة تونالا بولاية خاليسكو وسط المكسيك، عندما سرق لص سيارة فورد رينجر، وقادها مبتعدًا بها، بينما كانت طفلة صغيرة، 5 سنوات، نائمة في المقعد الخلفي للسيارة، وعلى الفور أبلغ والدا الطفلة الشرطة، التي بدأت في مطاردة اللص سارق السيارة.

وتضيف الصحيفة: عندما شعر اللص بأنه محاصر وسيسقط في يد الشرطة، قفز من السيارة ودخل كنيسة قريبة محاولاً الاختباء بالطابق العلوي، وعلى الرغم من ذلك استمرت المطاردة، فقفز اللص من شباك الكنيسة، لكنه انتهى معلقًا من إحدى قدميه في النافذة، بينما أمسك شرطي بعصا وراح يضرب بها اللص، الذي كان يتلوى من الألم، بينما نسمع تشجيع وتهليل سكان المنطقة الذين يطالبون شرطيًا آخر بالمشاركة في ضرب اللص.

وحسب الصحيفة: فقد ألقت الشرطة القبض على اللص، وتمت إعادة السيارة المسروقة ولم تتعرض الطفلة لأي أذى.

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