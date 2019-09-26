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"تركي الفيصل" يتحدث في معرض الرياض الدولي للكتاب إلى جانب مفكرين عرب وعالميين

في إطار الفعاليات المصاحبة التي ستقام خلال الفترة من 1-10 أكتوبر في "واجهة الرياض"

يستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية عبر فعالية "حديث الكتاب" نخبةً من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتقدمهم الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 1-10 أكتوبر في "واجهة الرياض".

ويُنتظر أن تحظى فعالية "حديث الكتاب" بإقبال كبير من زوار المعرض والمهتمين بالقصص المثيرة لمؤلفي الكتب، وخبراتهم المتراكمة عبر سنواتٍ طويلة، وتبادل النقاشات الثقافية والأدبية مع هذه الشخصيات، حيث تستضيف الفعالية عدداً من الروائيين العرب، من بينهم: الكويتي سعود السنعوسي، إلى جانب عددٍ من المتحدثين العالميين، منهم: رجل الأعمال والخبير المالي كريس غاردنر، والمتحدث التحفيزي وخبير الأسواق المالية جوردان بيلفورت، والشيف ماركو بيير، والروائي فرانسيسكو اوليا.

يُذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة ستنظم على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب، مؤتمراً للناشرين في يومي الرابع والخامس أكتوبر، والذي يعد أول مؤتمر من نوعه في المملكة، وهو بمثابة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي؛ لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلسات حوارية، وورش عمل تختص بمجال النشر، إضافة إلى جلساتٍ متنوعة تتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب من أقوى معارض الكتب من حيث القيمة الشرائية، ويمثل الحدث الأبرز في المشهد الثقافي العربي، وواحداً من أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، وينتظر أن تشهد الدورة الحالية من المعرض فعالياتٍ متنوعة بمشاركة الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي الفيصل" يتحدث في معرض الرياض الدولي للكتاب إلى جانب مفكرين عرب وعالميين
سبق

يستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية عبر فعالية "حديث الكتاب" نخبةً من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتقدمهم الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 1-10 أكتوبر في "واجهة الرياض".

ويُنتظر أن تحظى فعالية "حديث الكتاب" بإقبال كبير من زوار المعرض والمهتمين بالقصص المثيرة لمؤلفي الكتب، وخبراتهم المتراكمة عبر سنواتٍ طويلة، وتبادل النقاشات الثقافية والأدبية مع هذه الشخصيات، حيث تستضيف الفعالية عدداً من الروائيين العرب، من بينهم: الكويتي سعود السنعوسي، إلى جانب عددٍ من المتحدثين العالميين، منهم: رجل الأعمال والخبير المالي كريس غاردنر، والمتحدث التحفيزي وخبير الأسواق المالية جوردان بيلفورت، والشيف ماركو بيير، والروائي فرانسيسكو اوليا.

يُذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة ستنظم على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب، مؤتمراً للناشرين في يومي الرابع والخامس أكتوبر، والذي يعد أول مؤتمر من نوعه في المملكة، وهو بمثابة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي؛ لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلسات حوارية، وورش عمل تختص بمجال النشر، إضافة إلى جلساتٍ متنوعة تتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب من أقوى معارض الكتب من حيث القيمة الشرائية، ويمثل الحدث الأبرز في المشهد الثقافي العربي، وواحداً من أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، وينتظر أن تشهد الدورة الحالية من المعرض فعالياتٍ متنوعة بمشاركة الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
02:13 PM

"تركي الفيصل" يتحدث في معرض الرياض الدولي للكتاب إلى جانب مفكرين عرب وعالميين

في إطار الفعاليات المصاحبة التي ستقام خلال الفترة من 1-10 أكتوبر في "واجهة الرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية عبر فعالية "حديث الكتاب" نخبةً من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتقدمهم الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 1-10 أكتوبر في "واجهة الرياض".

ويُنتظر أن تحظى فعالية "حديث الكتاب" بإقبال كبير من زوار المعرض والمهتمين بالقصص المثيرة لمؤلفي الكتب، وخبراتهم المتراكمة عبر سنواتٍ طويلة، وتبادل النقاشات الثقافية والأدبية مع هذه الشخصيات، حيث تستضيف الفعالية عدداً من الروائيين العرب، من بينهم: الكويتي سعود السنعوسي، إلى جانب عددٍ من المتحدثين العالميين، منهم: رجل الأعمال والخبير المالي كريس غاردنر، والمتحدث التحفيزي وخبير الأسواق المالية جوردان بيلفورت، والشيف ماركو بيير، والروائي فرانسيسكو اوليا.

يُذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة ستنظم على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب، مؤتمراً للناشرين في يومي الرابع والخامس أكتوبر، والذي يعد أول مؤتمر من نوعه في المملكة، وهو بمثابة نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي؛ لما يقدمه من فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلسات حوارية، وورش عمل تختص بمجال النشر، إضافة إلى جلساتٍ متنوعة تتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب من أقوى معارض الكتب من حيث القيمة الشرائية، ويمثل الحدث الأبرز في المشهد الثقافي العربي، وواحداً من أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع برامجه الثقافية، وينتظر أن تشهد الدورة الحالية من المعرض فعالياتٍ متنوعة بمشاركة الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.

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