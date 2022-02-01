أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في غينيا بيساو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء يوم الثلاثاء، بأن إطلاق نار كثيفاً وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، وسط أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في البلاد.