أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء يوم الثلاثاء، بأن إطلاق نار كثيفاً وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، وسط أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في البلاد.
أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في غينيا بيساو
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء يوم الثلاثاء، بأن إطلاق نار كثيفاً وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، وسط أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في البلاد.انقلاب عسكري غينيا بيساو
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أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في غينيا بيساوصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-01
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:26 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:57 PM
أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في غينيا بيساو
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء يوم الثلاثاء، بأن إطلاق نار كثيفاً وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة، وسط أنباء عن وقوع انقلاب عسكري في البلاد.
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