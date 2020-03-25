الدفاع المدني يحذِّر: القفازات ومعقِّم اليدين مواد قابلة للاشتعال.. ابتعدوا عن اللهب

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر إلى أن القفازات وعلبة معقم اليدين تعتبر مواد قابلة للاشتعال؛ ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة.
الدفاع المدني يحذِّر: القفازات ومعقِّم اليدين مواد قابلة للاشتعال.. ابتعدوا عن اللهب
نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر إلى أن القفازات وعلبة معقم اليدين تعتبر مواد قابلة للاشتعال؛ ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة.الدفاع المدني القفازات معقم اليدين اللهب الحرارة فيروس كورونا الجديد
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الدفاع المدني يحذِّر: القفازات ومعقِّم اليدين مواد قابلة للاشتعال.. ابتعدوا عن اللهبعبدالله البرقاوي سبق 2020-03-25
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:07 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:17 PM
الدفاع المدني يحذِّر: القفازات ومعقِّم اليدين مواد قابلة للاشتعال.. ابتعدوا عن اللهب
نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر إلى أن القفازات وعلبة معقم اليدين تعتبر مواد قابلة للاشتعال؛ ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة.
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