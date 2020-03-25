نبّهت المديرية العامة‏ للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر إلى أن القفازات وعلبة معقم اليدين تعتبر مواد قابلة للاشتعال؛ ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة.

الدفاع المدني يحذِّر: القفازات ومعقِّم اليدين مواد قابلة للاشتعال.. ابتعدوا عن اللهب عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-25 نبّهت المديرية العامة‏ للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر إلى أن القفازات وعلبة معقم اليدين تعتبر مواد قابلة للاشتعال؛ ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 10:07 PM

اخر تعديل 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:17 PM

الدفاع المدني يحذِّر: القفازات ومعقِّم اليدين مواد قابلة للاشتعال.. ابتعدوا عن اللهب





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نبّهت المديرية العامة‏ للدفاع المدني عبر حسابها في تويتر إلى أن القفازات وعلبة معقم اليدين تعتبر مواد قابلة للاشتعال؛ ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة.