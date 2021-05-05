مجلس الجمعيات الأهلية بمكة يبدأ تنفيذ حملة زكاة الفطر بالتنسيق مع "تبرع"

اعتماد مليوني "فطرة" لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالعاصمة المقدسة

بدأ مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة أعمال التنسيق والتكامل بين جمعيات محافظات المنطقة لتنفيذ حملة زكاة الفطر للعام الحالي "أخرج زكاتك من بيتك" وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة وبالتنسيق مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" حيث اعتمدت المنصة "مليوني" فطرة تم إسناد توزيعها للمجلس كأحد المشروعات النوعية القائمة على التكامل بين الجمعيات الخيرية لتنفيذ هذا المشروع على مستوى المنطقة.

أكد ذلك رئيس المجلس الدكتور سليمان موصلي، مثمنًا هذه الخطوة المباركة في تيسير ركن الزكاة ودعم مسيرة العمل الخيري وإبراز صورة مشرقة لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين في تعزيز التكافل الاجتماعي ورفع مستوى الموثوقية والشفافية بين أفراد المجتمع من خلال تفعيل الدور التكاملي مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة والمنصة الوطنية للتبرع لتحقيق أكبر فائدة لمستفيدي الجمعيات الخيرية من الزكاة وإيصالها بطرق سريعة جدًا وآمنة . وشدد على دور المجلس في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها والتعاون في حل العوائق لديها وبناء قدراتها وتمكينها والقيام على تطويرها وتنسيق الجهود المشتركة.

من جهة أخرى، أكد الدكتور عبدالقادر تنكل الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة أهمية التنسيق والتكامل بين الجمعيات للاستفادة من الحملة ودعم تنسيق تلك الجهود بما يضمن نجاح الحملة، وتفعيل الشراكات بين الجهات ذات العلاقة بالحملة لخدمة مجال العمل الخيري بشكل عام وتحقيق ركن الزكاة بشكل خاص، والرفع من مستوى التكامل المستمر بهدف الارتقاء به وتيسير خدماته من خلال هذه الحملة التي تحقق تضافر الجهود وتكاملها لإخراج الزكاة في وقتها. ودعا "تنكل" إلى استفادة المواطنين والمقيمين من منصة "تبرع" التي تتميز بسهولة الاستخدام وتعدد الخيارات، وتمكنهم من اختيار الزكاة مع إتاحة وسائل الدفع المتنوعة للوصول إلى المحتاجين بمحافظات المنطقة.