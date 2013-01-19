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شاهد.. جموع غفيرة تشيع "النيفاوي" إلى مقبرة المعلاة بمكة

بعد 45 عاماً كلاعب في المنتخب وناديي "الوحدة والهلال"

شيعت جموع غفيرة جثمان أحمد النيفاوي، اللاعب الدولي السابق وناديي "الوحدة والهلال" إلى مقبرة المعلاة بعد أن أديت الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال "عادل" نجل الفقيد لـ"سبق": الوالد ذهب لزيارة جمع من الزملاء والجيران بعد صلاة المغرب، ثم سقط بينهم، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفي وفاة طبيعية، ولم يكن يشكو من شيء قبل ذلك، والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: كان الوالد محباً لكرة القدم، وبعد اعتزاله اللعب واصل هذا العشق، وأنشأ أكاديمية، وأصبح يدرب صغار السن بالقرب من منزلنا بمخطط 2 بالشرائع".

وبدأ "النيفاوي" مسيرته الرياضية قبل 45 عاماً لاعباً مع نادي الوحدة في مركز الدفاع، ثم انتقل إلى نادي الهلال، وتدرب على يد المدرب الوطني المعروف سليمان بصيري، والوطني أسعد ردنه.

وحصد "النيفاوي" إنجازات عدة مع الهلال تلخصت في بطولتين لكأس ولي العهد، وبطولة الدوري بالنقاط، وبدأ اللعب في صفوف المنتخب منذ وقت مبكر في منتخب الناشئين، وكان الأصغر سناً، حيث لم يتجاوز 16 عامًا، واستمر الأمر بعد ذلك في اللعب ضمن منتخب الشباب، كما لعب في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال الكندية، وكانت التصفيات في إيران.

"النيفاوي" اللاعب الدولي السابق يلفظ أنفاسه الأخيرة بين جيرانه بمكة توفي بسكتة قلبية وسط زملائه.. تشييع نجم الوحدة السابق "النيفاوي" وناديه ينعيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جموع غفيرة تشيع "النيفاوي" إلى مقبرة المعلاة بمكة
سبق

شيعت جموع غفيرة جثمان أحمد النيفاوي، اللاعب الدولي السابق وناديي "الوحدة والهلال" إلى مقبرة المعلاة بعد أن أديت الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال "عادل" نجل الفقيد لـ"سبق": الوالد ذهب لزيارة جمع من الزملاء والجيران بعد صلاة المغرب، ثم سقط بينهم، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفي وفاة طبيعية، ولم يكن يشكو من شيء قبل ذلك، والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: كان الوالد محباً لكرة القدم، وبعد اعتزاله اللعب واصل هذا العشق، وأنشأ أكاديمية، وأصبح يدرب صغار السن بالقرب من منزلنا بمخطط 2 بالشرائع".

وبدأ "النيفاوي" مسيرته الرياضية قبل 45 عاماً لاعباً مع نادي الوحدة في مركز الدفاع، ثم انتقل إلى نادي الهلال، وتدرب على يد المدرب الوطني المعروف سليمان بصيري، والوطني أسعد ردنه.

وحصد "النيفاوي" إنجازات عدة مع الهلال تلخصت في بطولتين لكأس ولي العهد، وبطولة الدوري بالنقاط، وبدأ اللعب في صفوف المنتخب منذ وقت مبكر في منتخب الناشئين، وكان الأصغر سناً، حيث لم يتجاوز 16 عامًا، واستمر الأمر بعد ذلك في اللعب ضمن منتخب الشباب، كما لعب في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال الكندية، وكانت التصفيات في إيران.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
03:57 PM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:13 AM

شاهد.. جموع غفيرة تشيع "النيفاوي" إلى مقبرة المعلاة بمكة

بعد 45 عاماً كلاعب في المنتخب وناديي "الوحدة والهلال"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
13,487

شيعت جموع غفيرة جثمان أحمد النيفاوي، اللاعب الدولي السابق وناديي "الوحدة والهلال" إلى مقبرة المعلاة بعد أن أديت الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال "عادل" نجل الفقيد لـ"سبق": الوالد ذهب لزيارة جمع من الزملاء والجيران بعد صلاة المغرب، ثم سقط بينهم، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفي وفاة طبيعية، ولم يكن يشكو من شيء قبل ذلك، والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: كان الوالد محباً لكرة القدم، وبعد اعتزاله اللعب واصل هذا العشق، وأنشأ أكاديمية، وأصبح يدرب صغار السن بالقرب من منزلنا بمخطط 2 بالشرائع".

وبدأ "النيفاوي" مسيرته الرياضية قبل 45 عاماً لاعباً مع نادي الوحدة في مركز الدفاع، ثم انتقل إلى نادي الهلال، وتدرب على يد المدرب الوطني المعروف سليمان بصيري، والوطني أسعد ردنه.

وحصد "النيفاوي" إنجازات عدة مع الهلال تلخصت في بطولتين لكأس ولي العهد، وبطولة الدوري بالنقاط، وبدأ اللعب في صفوف المنتخب منذ وقت مبكر في منتخب الناشئين، وكان الأصغر سناً، حيث لم يتجاوز 16 عامًا، واستمر الأمر بعد ذلك في اللعب ضمن منتخب الشباب، كما لعب في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال الكندية، وكانت التصفيات في إيران.

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