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حافلة طبية مجهزة من جامعة جازان تتواجد في المشاعر

تقدم الرعاية للحجيج.. وحظيت بإشادة أمير منطقة مكة

تقدم حافلة جامعة جازان الطبية المجهزة بكل الأجهزة الطبية والمزودة بغرفة للعمليات العاجلة، خدماتها للحجاج بالمشاعر المقدسة، واستطاعت خلال اليومين الماضيين، تقديم الخدمة لـ788 حالة مَرَضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جُهّزت بأحدث المعدات الطبية.

وتم تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

وحظيت مشاركة جامعة جازان، بإشادة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية بإشادة مشاركة جامعة جازان، ونوّه بمبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة، مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، و35 طالبًا من كشافة الجامعة.

ووجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، شُكره وتقديره لجامعة جازان على جهودها في دعم وتنمية العمل التطوعي لدى طلبتها لخدمة الدين والوطن‪.

وأثنى على مشاركة ومساهمة الجامعة في موسم حج العام الحالي 1440 عبر تجهيزها لبعثة طبية وكشفية متكاملة لمساندة الجهود الحكومية المكلفة بتوفير الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام‪.

وقال: استثمار الجامعة لطاقات الشباب في مثل تلك المناسبات المهمة والعظيمة؛ يُعد تجسيدًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، كما أن مشاركة أبنائنا الطلاب تعد فرصة للتدريب المهني، وللتعرف على ما تقدمه الدولة من جهود جليلة في عمارة المشاعر المقدسة‪.

وأعرب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ امتنانه وشكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة، وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حافلة طبية مجهزة من جامعة جازان تتواجد في المشاعر
سبق

تقدم حافلة جامعة جازان الطبية المجهزة بكل الأجهزة الطبية والمزودة بغرفة للعمليات العاجلة، خدماتها للحجاج بالمشاعر المقدسة، واستطاعت خلال اليومين الماضيين، تقديم الخدمة لـ788 حالة مَرَضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جُهّزت بأحدث المعدات الطبية.

وتم تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

وحظيت مشاركة جامعة جازان، بإشادة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية بإشادة مشاركة جامعة جازان، ونوّه بمبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة، مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، و35 طالبًا من كشافة الجامعة.

ووجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، شُكره وتقديره لجامعة جازان على جهودها في دعم وتنمية العمل التطوعي لدى طلبتها لخدمة الدين والوطن‪.

وأثنى على مشاركة ومساهمة الجامعة في موسم حج العام الحالي 1440 عبر تجهيزها لبعثة طبية وكشفية متكاملة لمساندة الجهود الحكومية المكلفة بتوفير الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام‪.

وقال: استثمار الجامعة لطاقات الشباب في مثل تلك المناسبات المهمة والعظيمة؛ يُعد تجسيدًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، كما أن مشاركة أبنائنا الطلاب تعد فرصة للتدريب المهني، وللتعرف على ما تقدمه الدولة من جهود جليلة في عمارة المشاعر المقدسة‪.

وأعرب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ امتنانه وشكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة، وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
12:57 PM

حافلة طبية مجهزة من جامعة جازان تتواجد في المشاعر

تقدم الرعاية للحجيج.. وحظيت بإشادة أمير منطقة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تقدم حافلة جامعة جازان الطبية المجهزة بكل الأجهزة الطبية والمزودة بغرفة للعمليات العاجلة، خدماتها للحجاج بالمشاعر المقدسة، واستطاعت خلال اليومين الماضيين، تقديم الخدمة لـ788 حالة مَرَضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جُهّزت بأحدث المعدات الطبية.

وتم تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

وحظيت مشاركة جامعة جازان، بإشادة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية بإشادة مشاركة جامعة جازان، ونوّه بمبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة، مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، و35 طالبًا من كشافة الجامعة.

ووجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، شُكره وتقديره لجامعة جازان على جهودها في دعم وتنمية العمل التطوعي لدى طلبتها لخدمة الدين والوطن‪.

وأثنى على مشاركة ومساهمة الجامعة في موسم حج العام الحالي 1440 عبر تجهيزها لبعثة طبية وكشفية متكاملة لمساندة الجهود الحكومية المكلفة بتوفير الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام‪.

وقال: استثمار الجامعة لطاقات الشباب في مثل تلك المناسبات المهمة والعظيمة؛ يُعد تجسيدًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، كما أن مشاركة أبنائنا الطلاب تعد فرصة للتدريب المهني، وللتعرف على ما تقدمه الدولة من جهود جليلة في عمارة المشاعر المقدسة‪.

وأعرب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ امتنانه وشكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة، وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة.

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