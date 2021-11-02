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البحرين تصرّح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال من 5 إلى 11 عاماً

بعد التقييم الشامل الذي قامت به لجنة البحوث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات

أعلنت البحرين السماح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، لتطعيم الأطفال من الفئة العمرية 5 سنوات إلى 11 عاماً.

وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، إن موافقتها على تلقيح الأطفال بـ «فايزر»، جاءت بعد التقييم الشامل الذي قامت به لجنة البحوث السريرية بالهيئة، ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة للبيانات التي قدمتها الشركة.

وأوضحت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أنه من المتوقع أن تقوم الشركة المصنّعة بالتوريد لمملكة البحرين مع بداية عام 2022، حيث سيتم تصنيع جرعات التطعيم الخاصة بالأطفال في هذه الفئة العمرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن فاعلية التطعيم اعتمدت على الاستجابات المناعية للأطفال البالغين من العمر 5 إلى 11 عاماً مقارنة مع تلك الخاصة بالأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، إضافة إلى ذلك، وُجد أن التطعيم فعّال بنسبة 90.7 % في الوقاية من فيروس كورونا لدى الأطفال من 5 إلى 11 عاماً.

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البحرين تصرّح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال من 5 إلى 11 عاماً
سبق

أعلنت البحرين السماح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، لتطعيم الأطفال من الفئة العمرية 5 سنوات إلى 11 عاماً.

وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، إن موافقتها على تلقيح الأطفال بـ «فايزر»، جاءت بعد التقييم الشامل الذي قامت به لجنة البحوث السريرية بالهيئة، ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة للبيانات التي قدمتها الشركة.

وأوضحت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أنه من المتوقع أن تقوم الشركة المصنّعة بالتوريد لمملكة البحرين مع بداية عام 2022، حيث سيتم تصنيع جرعات التطعيم الخاصة بالأطفال في هذه الفئة العمرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن فاعلية التطعيم اعتمدت على الاستجابات المناعية للأطفال البالغين من العمر 5 إلى 11 عاماً مقارنة مع تلك الخاصة بالأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، إضافة إلى ذلك، وُجد أن التطعيم فعّال بنسبة 90.7 % في الوقاية من فيروس كورونا لدى الأطفال من 5 إلى 11 عاماً.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
12:18 PM

البحرين تصرّح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال من 5 إلى 11 عاماً

بعد التقييم الشامل الذي قامت به لجنة البحوث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت البحرين السماح بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، لتطعيم الأطفال من الفئة العمرية 5 سنوات إلى 11 عاماً.

وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، إن موافقتها على تلقيح الأطفال بـ «فايزر»، جاءت بعد التقييم الشامل الذي قامت به لجنة البحوث السريرية بالهيئة، ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة للبيانات التي قدمتها الشركة.

وأوضحت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أنه من المتوقع أن تقوم الشركة المصنّعة بالتوريد لمملكة البحرين مع بداية عام 2022، حيث سيتم تصنيع جرعات التطعيم الخاصة بالأطفال في هذه الفئة العمرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن فاعلية التطعيم اعتمدت على الاستجابات المناعية للأطفال البالغين من العمر 5 إلى 11 عاماً مقارنة مع تلك الخاصة بالأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، إضافة إلى ذلك، وُجد أن التطعيم فعّال بنسبة 90.7 % في الوقاية من فيروس كورونا لدى الأطفال من 5 إلى 11 عاماً.

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