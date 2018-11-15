الهلال الأحمر: "معلمة عنيزة " تعرضت لخوف وتوتر من الأجواء المتقلبة

نم نقلها للمستشفى ووضعها مستقر

تعرضت معلمة اليوم لحالة من الهلع والخوف بسبب الأجواء المتقلبة والأمطار المتواصلة على عنيزة ونقلت للمستشفى عبر الهلال الأحمر بعد الكشف الأولي عليها، واتضح أنها تعرضت لخوف وهلع ووضعها مطمئن، في الوقت الذي روّج فيه البعض أنها تعرضت لضربة صاعقة وتداول فيديو من داخل المدرسة .

وقال المتحدث للهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن ردًا على "سبق": "تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً من مواطنة عند الساعة 7:46 من صباح اليوم يفيد بوجود حالة مرضية لإحدى منسوبات المدرسة الابتدائية الثالثة في محافظة عنيزة.

وأضاف الجعيثن أنه على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى الموقع وعند الكشف عليها اتضح أنها في حالة هلع وتوتر ووضعها مطمئن بعد الكشف عليها بالموقع وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها إلى مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة للاطمئنان عليها.