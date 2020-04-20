النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أول فريق في العالم يستأنف تدريباته اليومية وسط جائحة كورونا

اللاعبون: السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجدداً

بات فريق لاسك لينتس النمساوي المتصدر لترتيب الدوري أول ناد لكرة القدم يستأنف التدريبات وسط جائحة كورونا بحسب ما ذكرته رويترز.
وفي التفاصيل فقد أقدم النادي على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وسط توقعات بأن تستأنف فرق أخرى في النمسا تدريباتها غداً الثلاثاء.
من جانبه قال قائد لاسك لينتس جيرتوت ترونر "السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجدداً".
وأصبحت النمسا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة النمساوية الأربعاء الماضي: بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري الذي سيقام دون حضور مشجعين بحسب رويترز.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
أول فريق في العالم يستأنف تدريباته اليومية وسط جائحة كورونا
سبق

بات فريق لاسك لينتس النمساوي المتصدر لترتيب الدوري أول ناد لكرة القدم يستأنف التدريبات وسط جائحة كورونا بحسب ما ذكرته رويترز.
وفي التفاصيل فقد أقدم النادي على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وسط توقعات بأن تستأنف فرق أخرى في النمسا تدريباتها غداً الثلاثاء.
من جانبه قال قائد لاسك لينتس جيرتوت ترونر "السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجدداً".
وأصبحت النمسا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة النمساوية الأربعاء الماضي: بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري الذي سيقام دون حضور مشجعين بحسب رويترز.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:58 PM

أول فريق في العالم يستأنف تدريباته اليومية وسط جائحة كورونا

اللاعبون: السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجدداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,513

بات فريق لاسك لينتس النمساوي المتصدر لترتيب الدوري أول ناد لكرة القدم يستأنف التدريبات وسط جائحة كورونا بحسب ما ذكرته رويترز.
وفي التفاصيل فقد أقدم النادي على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وسط توقعات بأن تستأنف فرق أخرى في النمسا تدريباتها غداً الثلاثاء.
من جانبه قال قائد لاسك لينتس جيرتوت ترونر "السعادة لا تسعنا بالعودة إلى الملعب مجدداً".
وأصبحت النمسا واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة النمساوية الأربعاء الماضي: بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري الذي سيقام دون حضور مشجعين بحسب رويترز.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,446

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة