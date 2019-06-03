عامان على بيعة ولي العهد.. "محمد بن سلمان" رسم ملامح الاقتصاد السعودي الجديد

من خلال 4 مشروعات اقتصادية ضخمة في فترة قصيرة لاقت صدى عالميًا واسعًا

استطاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فترة قصيرة إطلاق عدد كبير من المشروعات النوعية الاقتصادية والسياحية العملاقة التي لاقت صدى عالميًا واسعًا، كمشروعات نيوم وجزر البحر الأحمر والقدية وأمالا ليرسم من خلالها ملاحم الاقتصاد السعودي الجديد، وتستعرض "سبق" بمناسبة الذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - يحفظه الله نبذة عن هذه المشروعات العملاقة.

مشروع نيوم

دخل مشروع نيوم مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي بعد تسارع الجهود في تجهيز وتحضير الأعمال الإنشائية لتطوير البنية التحتية في خليج نيوم، التي ستكون بدورها أول منطقة سكنية جاهزة لاحتضان السكان المستقبلين في نيوم، وهي المنطقة الدولية الخاصة التي يجري بناؤها في شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر، لتكون أحد أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية والمعيشية عالميًا.

يشهد المشروع تطورات عدة أهمها تحديد 16 قطاعًا اقتصاديًا سيتم استحداثها، ومن المتوقع أن تُسهم هذه القطاعات مستقبلاً، عند دخول "نيوم" في مراحل متقدمة من أعمال التطوير في توفير دخل سنوي يقدر بنحو 100 مليار دولار، فيما تم تشغيل مطار نيوم حتى أعلن وصول أول رحلة مستأجرة إلى مطار "نيوم" في شرما في أول شهر يناير الماضي، والتي نقلت على متنها 130 موظفًا في مشروع "نيوم" ويحتوي "خليج نيوم" - نافذة نيوم الأولى على العالم - على شواطئ بيضاء نقية ومناخ معتدل، وبيئة استثمارية جاذبة لـ "نيوم" يقودها صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 500 مليار دولار إلى جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

وقد وافق المجلس التأسيسي لنيوم في اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم.

ووفقًا لتصريحات رسمية فإنه من المتوقع أن يتم افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية للوجهة مع نهاية العام، بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة، على أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى من "خليج نيوم" في 2020م وسيكون العام 2019م علامة فارقة في رحلة نيوم.

مشروع البحر الأحمر

بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير، أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير مشروع البحر الأحمر؛ أحد أكثر المشروعات السياحية طموحًا في العالم.

وسيشهد سكن الموظفين الذي تم افتتاحه أخيرًا، الواقع في الجزء الجنوبي من المشروع الذي يُقام على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع، أولى أعمال البناء التي ستنفذ خلال العام الجاري، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة من شق للطرق المؤقتة، وبناء سكن للعمال، بالإضافة إلى مقر الإدارة التي ستشرف على أعمال التطوير في هذه الوجهة السياحية الفاخرة.

كما يضم السكن مرافق خاصة بالطعام وأماكن مهيأة لممارسة الرياضة، كما تم توفير مرفق طبي للطوارئ بكامل التجهيزات، ويوجد في الموقع حاليًا 60 موظفًا يعملون بمختلف التخصصات من مديري مشروعات، ومهنيي صحة وسلامة بيئية، بالإضافة إلى اختصاصيي الشؤون الحكومية ممن سيمارسون مهامهم اليومية في الموقع.

مشروع القدية

مشروع القدية هو أحد المشروعات التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، ويعد أكبر الوجهات الترفيهية في العالم، وموطن الابتكار والإبداع في المملكة، ووفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لمشروع القدية في مستهل مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "المشروعات الكبرى"في منتصف أكتوبر الماضي: "بأن المشروع تم تأسيسه على رؤية ومبادئ وأركان وهي: (المشاركة، والجذب، والحركة، والبيئة، والرياضات والفن).

وبيَّن أن المكونات البرمجية ستكون مساعدة في تيسير المشروع الذي تتكون منه القدية في مكان مكرس بالكامل طوال السنة وعلى مدار الساعة للفن والثقافة والتراث في المملكة، حيث ستظهر هذه التوجهات نفسها وتبرزها في الملاهي والملاهي المائية، والكثير من المرافق الرياضية والأماكن الخاصة بمحميات الحيوانات، إلى جانب المراكز الثقافية والترفيهية والتعليمية والمطاعم وغيرها من الأماكن التي ستجمع هذه التجارب في موقع واحد.

وأكد أن العمل الجيد يجب أن يصاحبه أماكن سكنية للعمل وأماكن صناعية وسلاسل الإمدادات التجارية لتدعم تطور المشروع ليكون وجهة ترفيهية مكتفية ذاتيًا، تُسهم في توفير فرص وظيفية ومهنية في مكان لم يسبق له مثيل من ناحية النوعية والحجم.

وأشار، إلى أن المشروع سيلبي المتطلبات للأشخاص الذين لديهم نهم لهذا النوع من التجارب، وكذلك المستثمرين الذين لديهم أفكار تساعد على تطوير هذه الوجهة ولاسيما أن المستثمرين يسافرون حول دول الخليج للحصول على هذا النوع من الترفيه مقابل ثلاثة مليارات دولار في السنة، بالتالي يمكننا جذبهم من خلال الابتكار والوفرة، وهذا سوف يحرك الأهداف الكامنة لرؤية المملكة 2030 ليرتبط بما نقوم به في القدية في الرؤية ككل.

وعن بدء الأعمال الحفرية للمشروع، قال: "وضعنا حجر الأساس للقدية والتوقعات التي ستصبح عليها وجمعنا أفضل المواهب في العالم لنمزج بينها وبين الموارد المحلية التي وجدناها".

مشروع أمالا

يعد مشروع أمالا أول المشروعات الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وسيصبح أول وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية. ويرتكز المشروع على ثلاث تجارب أساسية (الصحة والرياضة، الفن والثقافة، والبحر والشمس ونمط الحياة).

وحاز مشروع "أمالا" في المملكة اهتمام واسع في حديث الإعلام المحلي والعالمي، وهو مشروع سياحي فائق الفخامة والذي ينافس المدن العالمية من حيث أفضل المعايير العالمية، والتي تجتمع في منطقة واحدة وتوصف منطقة مشروع أمالا بأنها منطقة "ريفيرا الشرق الأوسط" نظرًا لكونها امتدادًا طبيعيًا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل، ويجمع "أمالا" بين هدوء الطبيعة والمناظر الجبلية والمناطق البحرية فائقة النقاء لهواة الغوص، ومتحف بحري، بالإضافة إلى المرافق الرياضية المتكاملة لأنشطة اللياقة البدنية، ومرسى مخصص لليخوت والقوارب الصغيرة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر.

وسيتم تطوير مشروع أمالا في ثلاثة مواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية. وستتجاوز مساحة المشروع 3,800 كيلومتر مربع. ويهدف المشروع بحلول 2028 إلى إنشاء 2500 غرفة وجناح فندقي فاخر، 700 فيلا وشقة سكنية، بالإضافة إلى 200 متجر راقٍ، ومجموعة من المعارض المتميزة، وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، ومنافذ التجزئة المصممة حسب الطلب، وجميعها مدعومة بمجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية المتميزة.