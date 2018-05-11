النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

4 انفجارات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية.. ولم تتبن أي جهة الهجوم

لم تسفر عن قتلى والجرحى بينهم طفل

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب طريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (الاثنين)، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح.

وذكر المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز، أن فريقًا مختصًا بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن، وغالبًا ما تنفذ تنظيمات مثل تنظيم "داعش" الإرهابي و"طالبان" تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد، لكن يبدو هجوم اليوم كأول هجوم منسق منذ أشهر.

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير (شباط)، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
4 انفجارات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية.. ولم تتبن أي جهة الهجوم
سبق

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب طريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (الاثنين)، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح.

وذكر المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز، أن فريقًا مختصًا بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن، وغالبًا ما تنفذ تنظيمات مثل تنظيم "داعش" الإرهابي و"طالبان" تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد، لكن يبدو هجوم اليوم كأول هجوم منسق منذ أشهر.

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير (شباط)، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:48 PM

4 انفجارات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية.. ولم تتبن أي جهة الهجوم

لم تسفر عن قتلى والجرحى بينهم طفل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
635

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب طريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (الاثنين)، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح.

وذكر المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز، أن فريقًا مختصًا بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن، وغالبًا ما تنفذ تنظيمات مثل تنظيم "داعش" الإرهابي و"طالبان" تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد، لكن يبدو هجوم اليوم كأول هجوم منسق منذ أشهر.

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير (شباط)، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,055
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,313
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,221

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة