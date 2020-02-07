شاهد.. "الجربا" يحتفي بـ"آل صخيل" لتنازلهم عن 7 ملايين من دية "النماصي"

أعلنت على إثرها حملة إعتاق الرقبة إغلاق باب التبرعات وتفاعلت مواقع إلكترونية

احتفى الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، في منزله بحي السليمانية بالرياض، الأربعاء الماضي؛ بالشيخ سالم بن لأفي ابن صخيل وإخوانه وأبناء عمومته، الذين قدموا من محافظة رفحاء لمنزل الشيخ، بحضور عدد من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع والمثقفين والأدباء والشعراء.

حيث أقام "الجربا" مأدبة عشاء لهم بهذه المناسبة؛ تقديراً منه لـ"ابن صخيل" وأبناء عمومته الذين تنازلوا عن مبلغ 7 ملايين ريال من إجمالي مبلغ الدية المقررة على قاتل ابنهم "15 مليونًا".

وقد سجل والد المقتول تنازله تقديراً لوجاهة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، عند زيارة الشيخ لهم بمنزلهم بمحافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، وتم إكمال الإجراءات الرسمية للتنازل لدى الجهات المعنية في حينه.

وبعد إكمال التنازل أعلنت حملة إعتاق رقبة السجين هاني النماصي، إغلاق باب التبرعات بعد تنازل الشيخ سالم آل صخيل عن المبلغ المتبقي للدية.

وقد رحب "الجربا" بالشيخ سالم وآل صخيل، وأكد أمام الحضور الكريم أن ولاة أمرنا -حفظهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله- هم من نقتدي بهم ونعمل وفق توجيهاتهم وتطلعاتهم ورؤيتهم، في ظل كل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة في شتى المجالات.

وأضاف: "المملكة العربية السعودية تعتبر رائدة المبادرات الإنسانية والمجتمعية في العالم أجمع، والشفاعة والوجاهة في ديات الدم هي إحدى أهم وأسمى المبادرات الإنسانية والمجتمعية"، مؤكداً على ما ذكره سابقاً من أن وساطته تمت بعد توفيق الله دون تقديم أي مبالغ مالية أو عينية لذوي الدم، مطالباً الجميع بالتقيد بالسنة الحسنة التي سنّها "آل صخيل".

بدوره عبر الشيخ سالم بن لأفي آل صخيل، عن شكره وتقديره للمواقف الإنسانية لـ"الجربا"، ناسباً الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لكلمات وتوجيهات عمه الشيخ مبرد بن عقيل آل صخيل، الذي يوجهه دوماً على فعل الزين، وتمنى أن يحذو الجميع حذو الشيخ فرحان الفيصل الجربا وذوي الدم؛ ففيهما أجر الدنيا والآخرة.

وكانت عدة مواقع إلكترونية قد تفاعلت -في حينه- وعلى نطاق واسع مع الخبر، ووجدت وجاهة الشيخ فرحان الجربا صدى إيجابيًّا بين روادها، مقدرين له هذه المبادرة المجتمعية التي أحيا الله بها نفساً، مثمنين ومتمنين من بقية شيوخ ووجهاء القبائل التوسط والتشفع بمثل هذه القضايا.

يشار إلى أن المركز الإعلامي بـ"صحافيي الوطن" ممثلاً في إدارة التصوير؛ قام بتغطية هذه المناسبة.