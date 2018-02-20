أمير الشرقية يفتتح فعالية "نقوش الخبر" بالواجهة البحرية.. غداً

يفتتح أمير المنطقة الشرقية غدًا الأربعاء الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز فعالية "سمبوزيم نقوش الخبر" إحدى مبادرات نقوش الشرقية، وذلك بواجهة الخبر البحرية, والتي ينظمها مجلس المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر.

وتتضمن الفعالية العديد من المواهب والفنون المتنوعة والتي تضم الفنانين والنحاتين الذين اجتمعوا في نقوش الخبر لينقشوا من خلاله مشغولاتهم الفنية بين الزوار ووسط العديد من الفعاليات المصاحبة التي تشمل كافة أفراد المجتمع.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أهمية فعالية "نقوش الخبر" التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي ترجمة لما تشهده المملكة من اهتمام بتعزيز القيم الجمالية والفنية، وما تشهده المنطقة الشرقية تحديدًا من نهضة ثقافية وفنية في استقطاب نخبة من النحاتين والفنانين التشكيليين.

وأضاف المهندس الجبير أن "سمبوزيم نقوش الخبر" تعد إحدى المبادرات الرئيسية لنقوش الشرقية، حيث يشارك أكثر من 10 نحاتين و65 مشاركاً وفناناً تشكيلياً في الفعالية التي تهدف إلى تقديم تجربة جديدة ومختلفة في مجال الفنون التشكيلية المختلفة، وخلق فرصة جديدة لنشر المتعة للزوار، بالإضافة إلى احتواء الفنانين والفنانات التشكيليين السعوديين وتقديم أعمالهم بصورة جميلة في المجتمع, مؤكداً أن نقوش الخبر تظاهرة فنية تشكل نقلة نوعية في الحركة الفنية على الصعيد المحلي والإقليمي.