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"كورونا" يكتفي بإصابة 185 جزائريًا خلال 24 ساعة

تسجيل 9 حالات وفاة جديدة

سجلت الجزائر 185 إصابة مؤكدة, وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد الفيروس جمال فورار، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 53584 حالةً, فيما بلغ عدد الوفيات 1827 حالةً.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء ارتفاع إلى 37603 حالات.

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"كورونا" يكتفي بإصابة 185 جزائريًا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت الجزائر 185 إصابة مؤكدة, وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد الفيروس جمال فورار، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 53584 حالةً, فيما بلغ عدد الوفيات 1827 حالةً.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء ارتفاع إلى 37603 حالات.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
09:20 PM

"كورونا" يكتفي بإصابة 185 جزائريًا خلال 24 ساعة

تسجيل 9 حالات وفاة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر 185 إصابة مؤكدة, وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد الفيروس جمال فورار، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 53584 حالةً, فيما بلغ عدد الوفيات 1827 حالةً.

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء ارتفاع إلى 37603 حالات.

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