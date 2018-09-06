شاهد.. انهيار أرضي طمَر منازل بعد زلزال اليابان اليوم

كشفت صور بثتها وسائل إعلام يابانية، انهياراً أرضياً ضخماً، طمر العديد من المنازل؛ وذلك إثر زلزال قوي ضرب جزيرة هوكايدو في شمال اليابان؛ في وقت مبكر من صباح الخميس.

وحسب وكالة "رويترز"، تظهر لقطات من الجو بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" انهياراً أرضياً بامتداد سلسلة تلال في بلدة أتسومي الريفية. وقالت الهيئة إن نحو عشرة أشخاص نُقلوا للمستشفى بعد تعرضهم لإصابات، وإن أحدهم إصابته خطيرة.

وأفادت "إن.إتش.كيه" بأن انقطاع الكهرباء وإغلاق الطرق حدث على نطاق واسع؛ لكن لم ترد أنباء مبكرة عن سقوط قتلى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال الذي وقع في الساعة 3:08 صباحاً بتوقيت اليابان (19:08 بتوقيت جرينتش)، بلغت شدته 6.7 درجة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أفادت -في وقت سابق- بأن الزلزال وقع على بعد 68 كيلومتراً جنوب شرقي سابورو، المدينة الرئيسية في هوكايدو.