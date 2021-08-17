بعثة الاتحاد تصل إلى المغرب.. وسفير خادم الحرمين الشريفين و"السلمي" في استقبالهم

يواجه الرجاء المغربي في النهائي العربي السبت المقبل

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربيـة عبدالله بن سعد الغريري، بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي وممثلين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القـدم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي لدى وصولها إلى مطار الملك محمد الخامس في الدار البيضاء؛ وذلك تأهباً لخوض مواجهة نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، السبت المقبل، أمام فريق الرجاء المغربي.

من جهته، قدم رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي شكره الجزيل للسفير الغريري، وحرصه على استقبال بعثة الفريق لدى وصولها وتذليل كافة العقبات مما يعكس حجم الاهتمام والمتابعة التي توليها حكومتنا الرشيدة لكافـة الأندية الي تمثل الوطن خارجياً، متمنياً أن تكلل هذه الجهود بالنجاح ويعود الفريق إلى أرض الوطن سالماً متوجاً باللقب العربي بإذن الله تعالى.