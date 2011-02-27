معلمون ومعلمات يفاجَؤون بعدم وجود رغبات النقل ضمن بياناتهم

مصدر: الكثير منهم تقدموا بمناشدات للوزير.. و"التحديث" لا يكفي

كشف مصدر بشؤون المعلمين والمعلمات بإحدى الإدارات التعليمية بالسعودية عن تقديم الكثير من طالبي النقل الكثير من المناشدات لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ وذلك لفتح نظام النقل الخارجي لتفعيل وإدخال رغباتهم، بعد أن فوجئوا بعدم وجودها ضمن بياناتهم أثناء محاولتهم طباعتها اعتقادًا منهم أن التحديث يكفي أسوة بالأعوام السابقة، وذلك بعد إغلاق النظام الخميس الماضي.

وكشف المصدر عن أن المعلمين والمعلمات الذين حدّثوا فقط، ولم يظهر لديهم طلب نقل خارجي، وكذلك لم يدخلوا رغبات النقل، ولم يتمكنوا من الدخول في حركة النقل الخارجي المقبلة، عليهم مراجعة الإدارة التابعين لها لمخاطبة الوزارة لفتح النظام، أو التقدم بمطالبات عبر بوابة التواصل عبر البرنامج بعد تحميله من التطبيقات المخصصة للأجهزة الذكية.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الجدول الزمني التفصيلي لحركة النقل الخارجي ‏لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس ومكاتب وإدارات التعليم وجهاز الوزارة، وبدأت يوم 6 من جمادى الأولى في تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية. وفي الـ11 من جمادى الأولى أتاحت للمعلمين والمعلمات إدخال رغبات النقل. ويوم 25 من جمادى الأولى قامت بتحديث بيانات المدارس من قِبل قائدي المدارس.

وفي يوم 6 جمادى الآخرة تم إغلاق النظام، وفي تاريخ 13 جمادى الآخرة تم طباعة التقارير التجميعية والتفصيلية، وفي تاريخ 17 شعبان تم إعلان حركة النقل الخارجي، وفي 27 شعبان الاعتراض إلكترونيًّا على نتيجة الحركة، وفي 8 رمضان جرى اعتماد الحركة وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم.