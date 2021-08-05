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مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي يمنحان 8 منظمات غير ربحية مِنَحاً مالية

لتعزيز المسؤولية الاجتماعية.. فيما يشمل الرياض ومكة والمدينة والقصيم

منحت مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، عبر برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الثالثة، 8 منظمات غير ربحية، مِنَحاً مالية بمبلغ إجمالي تجاوز (1.200.000) ريال، شملت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم.

وعدّت الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال حفل افتراضي، بحضور ممثلي البنك الأهلي السعودي والمنظمات غير الربحية الممنوحة، المنظمات الفائزة بهذه الدورة من البرنامج، شركاء في النجاح لتنفيذ المشاريع وتعزيز قدرات الفئات الأقل دخلًا، وتمكينهم للدفع بعجلة التنمية، عبر تمكين 270 مستفيدًا في كل من: منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم.

وأكدت أن مؤسسة الملك خالد لن تألو جهدًا في الاستمرار بذات النهج في تعزيز شراكاتها المستدامة والناجحة مع مختلف القطاعات، مستحضرةً ثقافة الغرس والعطاء والإيثار، وتمكين منظمات القطاع غير الربحي من الوصول للأهداف المنوطة به، وتعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030.

من جانبها، أشارت نائب الرئيس التنفيذي رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي بسمة عبد العزيز الجوهري، إلى نجاحات برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الثالثة للعام الثاني على التوالي، الذي يسعى لتنمية قدرات المؤسسات غير الربحية، من خلال دعم مشاريعها التنموية لتنمية المجتمعات، بتوليد فرص العمل للمستفيدين من هذه الجهات، ورفع جودة الخدمات التنموية المقدمة لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي يمنحان 8 منظمات غير ربحية مِنَحاً مالية
سبق

منحت مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، عبر برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الثالثة، 8 منظمات غير ربحية، مِنَحاً مالية بمبلغ إجمالي تجاوز (1.200.000) ريال، شملت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم.

وعدّت الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال حفل افتراضي، بحضور ممثلي البنك الأهلي السعودي والمنظمات غير الربحية الممنوحة، المنظمات الفائزة بهذه الدورة من البرنامج، شركاء في النجاح لتنفيذ المشاريع وتعزيز قدرات الفئات الأقل دخلًا، وتمكينهم للدفع بعجلة التنمية، عبر تمكين 270 مستفيدًا في كل من: منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم.

وأكدت أن مؤسسة الملك خالد لن تألو جهدًا في الاستمرار بذات النهج في تعزيز شراكاتها المستدامة والناجحة مع مختلف القطاعات، مستحضرةً ثقافة الغرس والعطاء والإيثار، وتمكين منظمات القطاع غير الربحي من الوصول للأهداف المنوطة به، وتعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030.

من جانبها، أشارت نائب الرئيس التنفيذي رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي بسمة عبد العزيز الجوهري، إلى نجاحات برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الثالثة للعام الثاني على التوالي، الذي يسعى لتنمية قدرات المؤسسات غير الربحية، من خلال دعم مشاريعها التنموية لتنمية المجتمعات، بتوليد فرص العمل للمستفيدين من هذه الجهات، ورفع جودة الخدمات التنموية المقدمة لهم.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
03:19 PM

مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي يمنحان 8 منظمات غير ربحية مِنَحاً مالية

لتعزيز المسؤولية الاجتماعية.. فيما يشمل الرياض ومكة والمدينة والقصيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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منحت مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، عبر برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الثالثة، 8 منظمات غير ربحية، مِنَحاً مالية بمبلغ إجمالي تجاوز (1.200.000) ريال، شملت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم.

وعدّت الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال حفل افتراضي، بحضور ممثلي البنك الأهلي السعودي والمنظمات غير الربحية الممنوحة، المنظمات الفائزة بهذه الدورة من البرنامج، شركاء في النجاح لتنفيذ المشاريع وتعزيز قدرات الفئات الأقل دخلًا، وتمكينهم للدفع بعجلة التنمية، عبر تمكين 270 مستفيدًا في كل من: منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم.

وأكدت أن مؤسسة الملك خالد لن تألو جهدًا في الاستمرار بذات النهج في تعزيز شراكاتها المستدامة والناجحة مع مختلف القطاعات، مستحضرةً ثقافة الغرس والعطاء والإيثار، وتمكين منظمات القطاع غير الربحي من الوصول للأهداف المنوطة به، وتعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030.

من جانبها، أشارت نائب الرئيس التنفيذي رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي بسمة عبد العزيز الجوهري، إلى نجاحات برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الثالثة للعام الثاني على التوالي، الذي يسعى لتنمية قدرات المؤسسات غير الربحية، من خلال دعم مشاريعها التنموية لتنمية المجتمعات، بتوليد فرص العمل للمستفيدين من هذه الجهات، ورفع جودة الخدمات التنموية المقدمة لهم.

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