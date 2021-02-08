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دارة المؤسس تحذِّر من مراكز تروِّج لصور وثائق تاريخية عن السعودية دون إذنها

"العويرضي": تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن أي عملية بيع أو شراء لها

حذَّرت دارة الملك عبدالعزيز من التعامل مع بعض المراكز المهتمة بدراسات التاريخ العربي خارج السعودية؛ إذ لاحظت مؤخرًا إقحام اسم الدارة للترويج لبيع صور وثائق تاريخية عن السعودية للمهتمين بالدراسات التاريخية والوثائقية دون موافقة رسمية من الدارة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي للدارة سلطان بن حمد العويرضي أن الدارة تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بشكل قاطع عن أي عملية بيع أو شراء لوثائق تاريخية من الخارج تتعلق بالسعودية، لا تكون الدارة طرفًا أساسيًّا فيها، أو جرى ذلك بموافقة منها. مبينًا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستغل اسم الدارة أو شعارها دون إذن منها.

ودعا العويرضي الباحثين والدارسين والمهتمين إلى عدم الاعتماد على الوثائق التي تباع بطرق تجارية دون التحقق من صحتها ومصدرها.

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دارة المؤسس تحذِّر من مراكز تروِّج لصور وثائق تاريخية عن السعودية دون إذنها
سبق

حذَّرت دارة الملك عبدالعزيز من التعامل مع بعض المراكز المهتمة بدراسات التاريخ العربي خارج السعودية؛ إذ لاحظت مؤخرًا إقحام اسم الدارة للترويج لبيع صور وثائق تاريخية عن السعودية للمهتمين بالدراسات التاريخية والوثائقية دون موافقة رسمية من الدارة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي للدارة سلطان بن حمد العويرضي أن الدارة تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بشكل قاطع عن أي عملية بيع أو شراء لوثائق تاريخية من الخارج تتعلق بالسعودية، لا تكون الدارة طرفًا أساسيًّا فيها، أو جرى ذلك بموافقة منها. مبينًا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستغل اسم الدارة أو شعارها دون إذن منها.

ودعا العويرضي الباحثين والدارسين والمهتمين إلى عدم الاعتماد على الوثائق التي تباع بطرق تجارية دون التحقق من صحتها ومصدرها.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:12 AM

دارة المؤسس تحذِّر من مراكز تروِّج لصور وثائق تاريخية عن السعودية دون إذنها

"العويرضي": تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن أي عملية بيع أو شراء لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذَّرت دارة الملك عبدالعزيز من التعامل مع بعض المراكز المهتمة بدراسات التاريخ العربي خارج السعودية؛ إذ لاحظت مؤخرًا إقحام اسم الدارة للترويج لبيع صور وثائق تاريخية عن السعودية للمهتمين بالدراسات التاريخية والوثائقية دون موافقة رسمية من الدارة.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي للدارة سلطان بن حمد العويرضي أن الدارة تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بشكل قاطع عن أي عملية بيع أو شراء لوثائق تاريخية من الخارج تتعلق بالسعودية، لا تكون الدارة طرفًا أساسيًّا فيها، أو جرى ذلك بموافقة منها. مبينًا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستغل اسم الدارة أو شعارها دون إذن منها.

ودعا العويرضي الباحثين والدارسين والمهتمين إلى عدم الاعتماد على الوثائق التي تباع بطرق تجارية دون التحقق من صحتها ومصدرها.

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