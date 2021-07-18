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الأهلي يدشن تجاربه الودية أمام مستقبل الرجيش التونسي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد ، أولى تجاربه الودية خلال معسكره التحضيري، بمواجهة مستقبل الرجيش التونسي.

وفي الجانب التدريبي اقتصرت تدريبات الأهلي، على الحصة المسائية، في المعسكر الإعدادي الذي تحتضنه مدينة طبرقة التونسية، تأهبًا لمنافسات الموسم المقبل.

وفرض مدرب الفريق هاسي، تدريبات تقوية العضلات على اللاعبين، إضافة إلى رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد في مقر إقامة الفريق.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يدشن تجاربه الودية أمام مستقبل الرجيش التونسي
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد ، أولى تجاربه الودية خلال معسكره التحضيري، بمواجهة مستقبل الرجيش التونسي.

وفي الجانب التدريبي اقتصرت تدريبات الأهلي، على الحصة المسائية، في المعسكر الإعدادي الذي تحتضنه مدينة طبرقة التونسية، تأهبًا لمنافسات الموسم المقبل.

وفرض مدرب الفريق هاسي، تدريبات تقوية العضلات على اللاعبين، إضافة إلى رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد في مقر إقامة الفريق.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:47 AM

الأهلي يدشن تجاربه الودية أمام مستقبل الرجيش التونسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد ، أولى تجاربه الودية خلال معسكره التحضيري، بمواجهة مستقبل الرجيش التونسي.

وفي الجانب التدريبي اقتصرت تدريبات الأهلي، على الحصة المسائية، في المعسكر الإعدادي الذي تحتضنه مدينة طبرقة التونسية، تأهبًا لمنافسات الموسم المقبل.

وفرض مدرب الفريق هاسي، تدريبات تقوية العضلات على اللاعبين، إضافة إلى رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد في مقر إقامة الفريق.

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