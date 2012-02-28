استحداث مركز لإعداد وتأهيل القادة بتعليم القريات
بقرار مدير التعليم
أصدر مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي قرارًا باستحداث مركز لإعداد وتأهيل القادة ويكون مقره بالمبنى الملحق بمتوسطة الغزالي، ويتبع تنظيميًّا لإدارة الإشراف التربوي.
وأوضح مدير الإشراف التربوي عادل بن منير الزايدي أن استحداث هذا المركز يأتي ضمن السعي في تحقيق رؤية المملكة "2030" لتأهيل القيادات الشابة وإعدادهم كقادة للمستقبل وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم.
استحداث مركز لإعداد وتأهيل القادة بتعليم القريات
عبدالرحمن العازمي
سبق
2018-02-27
أصدر مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي قرارًا باستحداث مركز لإعداد وتأهيل القادة ويكون مقره بالمبنى الملحق بمتوسطة الغزالي، ويتبع تنظيميًّا لإدارة الإشراف التربوي.
وأوضح مدير الإشراف التربوي عادل بن منير الزايدي أن استحداث هذا المركز يأتي ضمن السعي في تحقيق رؤية المملكة "2030" لتأهيل القيادات الشابة وإعدادهم كقادة للمستقبل وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم.
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
06:37 PM
استحداث مركز لإعداد وتأهيل القادة بتعليم القريات
بقرار مدير التعليم
أصدر مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي قرارًا باستحداث مركز لإعداد وتأهيل القادة ويكون مقره بالمبنى الملحق بمتوسطة الغزالي، ويتبع تنظيميًّا لإدارة الإشراف التربوي.
وأوضح مدير الإشراف التربوي عادل بن منير الزايدي أن استحداث هذا المركز يأتي ضمن السعي في تحقيق رؤية المملكة "2030" لتأهيل القيادات الشابة وإعدادهم كقادة للمستقبل وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم.