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طفلة تستنشق دبوساً فيستقر في رئتها.. وتدخل طبي بسكاكا يُنقذ حياتها

أُحيلت إلى مستشفى الأمير متعب ليستخرج الجسم الغريب وحالتها مستقرة

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، ممثلاً بقسم جراحة الصدر، في إنقاذ طفلة بحالة نادرة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

وكانت الطفلة (11 عاماً)، عن طريق الخطأ، قد قامت باستنشاق دبوس؛ ليستقر في القصبة الهوائية اليمنى داخل رئتها.

وأُحيلت الطفلة من أحد مستشفيات المنطقة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز؛ ليتمكن الفريق الطبي وبعد القيام بالفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة من إجراء العملية، وذلك باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق، من استخراج الجسم الغريب وحالتها مستقرة.

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طفلة تستنشق دبوساً فيستقر في رئتها.. وتدخل طبي بسكاكا يُنقذ حياتها
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، ممثلاً بقسم جراحة الصدر، في إنقاذ طفلة بحالة نادرة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

وكانت الطفلة (11 عاماً)، عن طريق الخطأ، قد قامت باستنشاق دبوس؛ ليستقر في القصبة الهوائية اليمنى داخل رئتها.

وأُحيلت الطفلة من أحد مستشفيات المنطقة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز؛ ليتمكن الفريق الطبي وبعد القيام بالفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة من إجراء العملية، وذلك باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق، من استخراج الجسم الغريب وحالتها مستقرة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
11:34 AM

طفلة تستنشق دبوساً فيستقر في رئتها.. وتدخل طبي بسكاكا يُنقذ حياتها

أُحيلت إلى مستشفى الأمير متعب ليستخرج الجسم الغريب وحالتها مستقرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، ممثلاً بقسم جراحة الصدر، في إنقاذ طفلة بحالة نادرة وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

وكانت الطفلة (11 عاماً)، عن طريق الخطأ، قد قامت باستنشاق دبوس؛ ليستقر في القصبة الهوائية اليمنى داخل رئتها.

وأُحيلت الطفلة من أحد مستشفيات المنطقة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز؛ ليتمكن الفريق الطبي وبعد القيام بالفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة من إجراء العملية، وذلك باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق، من استخراج الجسم الغريب وحالتها مستقرة.

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