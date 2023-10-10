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عبور 24 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" منفذ الوديعة

متوجهة بالمواد الغذائية والإغاثية لعدة محافظات باليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 24 شاحنة إغاثية خلال المدة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020م، تستهدف محافظات "مأرب، ولحج، والحديدة، وحضرموت، وتعز".

وتحمل الشاحنات على متنها 327 طنًا و420 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، و5 أطنان من المواد الإيوائية المتنوعة، و19,000 كرتون من التمور، تزن 152 طنًا و32 كيلوغرامًا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبور 24 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" منفذ الوديعة
سبق

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 24 شاحنة إغاثية خلال المدة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020م، تستهدف محافظات "مأرب، ولحج، والحديدة، وحضرموت، وتعز".

وتحمل الشاحنات على متنها 327 طنًا و420 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، و5 أطنان من المواد الإيوائية المتنوعة، و19,000 كرتون من التمور، تزن 152 طنًا و32 كيلوغرامًا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
05:26 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:03 PM

عبور 24 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" منفذ الوديعة

متوجهة بالمواد الغذائية والإغاثية لعدة محافظات باليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 24 شاحنة إغاثية خلال المدة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020م، تستهدف محافظات "مأرب، ولحج، والحديدة، وحضرموت، وتعز".

وتحمل الشاحنات على متنها 327 طنًا و420 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، و5 أطنان من المواد الإيوائية المتنوعة، و19,000 كرتون من التمور، تزن 152 طنًا و32 كيلوغرامًا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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بالأرقام

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38 مليار ..

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