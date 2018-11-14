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ولي العهد يستقبل لاعبي المنتخب السعودي للشباب

بمناسبة تحقيقهم كأس آسيا وتأهلهم لكأس العالم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة، رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا للشباب، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.

وهنأ سمو ولي العهد مسؤولي ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم على ظهورهم المشرف وتحقيق كأس آسيا للشباب، والتأهل لكأس العالم، مؤكدًا سموه أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليًا خلال مشاركاتهم القادمة في المحافل الدولية كافة.


وفي نهاية الاستقبال كرّم سمو ولي العهد رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة هذا الإنجاز.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء رئيس الهيئة العامة للرياضة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ولي العهد يستقبل لاعبي المنتخب السعودي للشباب
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة، رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا للشباب، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.

وهنأ سمو ولي العهد مسؤولي ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم على ظهورهم المشرف وتحقيق كأس آسيا للشباب، والتأهل لكأس العالم، مؤكدًا سموه أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليًا خلال مشاركاتهم القادمة في المحافل الدولية كافة.


وفي نهاية الاستقبال كرّم سمو ولي العهد رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة هذا الإنجاز.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء رئيس الهيئة العامة للرياضة.


14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:44 AM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
02:24 AM

ولي العهد يستقبل لاعبي المنتخب السعودي للشباب

بمناسبة تحقيقهم كأس آسيا وتأهلهم لكأس العالم

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أحمد سرور - الرياض
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة، رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا للشباب، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.

وهنأ سمو ولي العهد مسؤولي ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم على ظهورهم المشرف وتحقيق كأس آسيا للشباب، والتأهل لكأس العالم، مؤكدًا سموه أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عاليًا خلال مشاركاتهم القادمة في المحافل الدولية كافة.


وفي نهاية الاستقبال كرّم سمو ولي العهد رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة هذا الإنجاز.


حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء رئيس الهيئة العامة للرياضة.


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