"ناشي المطيري" يحتفل بعقد قرانه
احتفل المصور الفوتوغرافي أحمد بن ناشي سالم المطيري، بعقد قرانه على كريمة مفرح بن سالم المطيري.
وأقيم بهذه المناسبة، حفل مصغّر بحضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء؛ سائلين الله العلي القدير أن يبارك لهم، وأن يُتمم زواجهم وفرحتهم، وأن يجمع بينهما في خير.
"ناشي المطيري" يحتفل بعقد قرانه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-12-15
احتفل المصور الفوتوغرافي أحمد بن ناشي سالم المطيري، بعقد قرانه على كريمة مفرح بن سالم المطيري.
وأقيم بهذه المناسبة، حفل مصغّر بحضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء؛ سائلين الله العلي القدير أن يبارك لهم، وأن يُتمم زواجهم وفرحتهم، وأن يجمع بينهما في خير.
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
12:57 PM
"ناشي المطيري" يحتفل بعقد قرانه
احتفل المصور الفوتوغرافي أحمد بن ناشي سالم المطيري، بعقد قرانه على كريمة مفرح بن سالم المطيري.
وأقيم بهذه المناسبة، حفل مصغّر بحضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء؛ سائلين الله العلي القدير أن يبارك لهم، وأن يُتمم زواجهم وفرحتهم، وأن يجمع بينهما في خير.