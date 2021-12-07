مصر.. عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة

أعلنت السلطات المصرية، عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة.

وطِبقًا لصحيفة "المصري اليوم"؛ فقد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، على عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة، التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أو في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات.