النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر.. عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة

أعلنت السلطات المصرية، عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة.

وطِبقًا لصحيفة "المصري اليوم"؛ فقد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، على عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة، التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أو في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر.. عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة
سبق

أعلنت السلطات المصرية، عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة.

وطِبقًا لصحيفة "المصري اليوم"؛ فقد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، على عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة، التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أو في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:31 AM

مصر.. عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
479

أعلنت السلطات المصرية، عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة.

وطِبقًا لصحيفة "المصري اليوم"؛ فقد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، على عودة إقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة، التي تقام بها صلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة أو في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,358

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة