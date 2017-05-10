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تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان

ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 3399

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399.

وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399.

وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:50 AM

تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان

ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في البلاد 3399

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399.

وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.

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