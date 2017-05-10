تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399.
وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399.
وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399.
وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عُمان 3399.
وأكّدت الوزارة أن 1117 حالة قد تماثلت للشفاء.