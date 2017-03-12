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"الراجحي" رئيسًا لمجلس بناء ومساكن.. و"الموسى" نائبًا له

صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قرار مجلس إدارة جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان بتعيين حسام بن علي راجحي رئيسًا للجمعية خلفًا للرئيس السابق ناصر بن إبراهيم الخرعان، بعد تقديمه الاعتذار عن رئاسة الجمعية نظرًا لظروفه الخاصة.

وباشر "الراجحي" مهام عمله بإدارة مجلس الجمعية ابتداءً من 6 رجب لعام 1441 ويعد الراجحي من القيادات الشابة والنشيطة وله اهتمام كبير في مجال الإسكان ويعد من المجموعة الأولى التي تلقت التدريب والتأهيل في المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة العامة للعقار التابعة لوزارة الإسكان وله خبرات متعددة في مجال العقار والتسويق وشارك في ملتقيات كثيرة تابعة لوزارة الإسكان.

وهو حاصلٌ على دبلوم في التسويق والمبيعات ويعد من الكفاءات الوطنية المواكبة لرؤية المملكة 2030م.

كما عبّر "الراجحي" عن شكره وتقديره لـ ناصر الخرعان الرئيس السابق للجمعية على الجهود التي بذلها في الجمعية.

كما شكر جميع أعضاء مجلس الإدارة على منحهم الثقة لي برئاسة المجلس، ووعد الراجحي ببذل الجهد في تحقيق أهداف الجمعية وستسعى الجمعية بحجم أهدافها التي تتناسب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الراجحي أن عجلة التطوير والتحديث والتحسين مستمرة بالجمعية، مؤكدًا سعيه لبذل المزيد من الجهد والمضي قدمًا مع إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يكتب للجمعية التقدم والازدهار، لتكون أنموذجًا يُحتذى به ضمن سلسلة الجمعيات المتميزة على مستوى المملكة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الراجحي" رئيسًا لمجلس بناء ومساكن.. و"الموسى" نائبًا له
سبق

صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قرار مجلس إدارة جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان بتعيين حسام بن علي راجحي رئيسًا للجمعية خلفًا للرئيس السابق ناصر بن إبراهيم الخرعان، بعد تقديمه الاعتذار عن رئاسة الجمعية نظرًا لظروفه الخاصة.

وباشر "الراجحي" مهام عمله بإدارة مجلس الجمعية ابتداءً من 6 رجب لعام 1441 ويعد الراجحي من القيادات الشابة والنشيطة وله اهتمام كبير في مجال الإسكان ويعد من المجموعة الأولى التي تلقت التدريب والتأهيل في المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة العامة للعقار التابعة لوزارة الإسكان وله خبرات متعددة في مجال العقار والتسويق وشارك في ملتقيات كثيرة تابعة لوزارة الإسكان.

وهو حاصلٌ على دبلوم في التسويق والمبيعات ويعد من الكفاءات الوطنية المواكبة لرؤية المملكة 2030م.

كما عبّر "الراجحي" عن شكره وتقديره لـ ناصر الخرعان الرئيس السابق للجمعية على الجهود التي بذلها في الجمعية.

كما شكر جميع أعضاء مجلس الإدارة على منحهم الثقة لي برئاسة المجلس، ووعد الراجحي ببذل الجهد في تحقيق أهداف الجمعية وستسعى الجمعية بحجم أهدافها التي تتناسب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الراجحي أن عجلة التطوير والتحديث والتحسين مستمرة بالجمعية، مؤكدًا سعيه لبذل المزيد من الجهد والمضي قدمًا مع إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يكتب للجمعية التقدم والازدهار، لتكون أنموذجًا يُحتذى به ضمن سلسلة الجمعيات المتميزة على مستوى المملكة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:35 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:04 AM

"الراجحي" رئيسًا لمجلس بناء ومساكن.. و"الموسى" نائبًا له

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قرار مجلس إدارة جمعية بناء وتنمية مساكن بمنطقة جازان بتعيين حسام بن علي راجحي رئيسًا للجمعية خلفًا للرئيس السابق ناصر بن إبراهيم الخرعان، بعد تقديمه الاعتذار عن رئاسة الجمعية نظرًا لظروفه الخاصة.

وباشر "الراجحي" مهام عمله بإدارة مجلس الجمعية ابتداءً من 6 رجب لعام 1441 ويعد الراجحي من القيادات الشابة والنشيطة وله اهتمام كبير في مجال الإسكان ويعد من المجموعة الأولى التي تلقت التدريب والتأهيل في المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة العامة للعقار التابعة لوزارة الإسكان وله خبرات متعددة في مجال العقار والتسويق وشارك في ملتقيات كثيرة تابعة لوزارة الإسكان.

وهو حاصلٌ على دبلوم في التسويق والمبيعات ويعد من الكفاءات الوطنية المواكبة لرؤية المملكة 2030م.

كما عبّر "الراجحي" عن شكره وتقديره لـ ناصر الخرعان الرئيس السابق للجمعية على الجهود التي بذلها في الجمعية.

كما شكر جميع أعضاء مجلس الإدارة على منحهم الثقة لي برئاسة المجلس، ووعد الراجحي ببذل الجهد في تحقيق أهداف الجمعية وستسعى الجمعية بحجم أهدافها التي تتناسب مع تطلعات حكومتنا الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضاف الراجحي أن عجلة التطوير والتحديث والتحسين مستمرة بالجمعية، مؤكدًا سعيه لبذل المزيد من الجهد والمضي قدمًا مع إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يكتب للجمعية التقدم والازدهار، لتكون أنموذجًا يُحتذى به ضمن سلسلة الجمعيات المتميزة على مستوى المملكة.

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