"الرباط الصليبي" يغيّب "المالكي" عن "الأخضر" و"الهلال"

أكدت نتائج الأشعة التي خضع لها لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبدالإله المالكي، اليوم الأربعاء، عن إصابته بـ"الرباط الصليبي"، والتي تعرض لها في لقاء الأخضر أمام اليابان أمس.

وقال المنتخب السعودي إن أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت "وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي" للاعب.

وغادر "المالكي" الملعب بعد مرور 17 دقيقة فقط من انطلاق مباراة الأخضر السعودي مع نظيره الياباني، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز اليابان 2-0، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وسيغيب لاعب وسط المنتخب السعودي، والمنتقل حديثًا من الاتحاد إلى الهلال، عن مشاركة فريقه في الاستحقاقات المقبلة، وبقية مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.