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محافظ جدة يعزي "بالخيور" في وفاة والدته

خلال زيارة لمنزل ذوي الفقيدة

قدَّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة للمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بالخيور، في وفاة والدته .

جاء ذلك خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة، وتقديم واجب العزاء سائلاً المولى أن يغفر للفقيدة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

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محافظ جدة يعزي "بالخيور" في وفاة والدته
سبق

قدَّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة للمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بالخيور، في وفاة والدته .

جاء ذلك خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة، وتقديم واجب العزاء سائلاً المولى أن يغفر للفقيدة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
11:13 PM

محافظ جدة يعزي "بالخيور" في وفاة والدته

خلال زيارة لمنزل ذوي الفقيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدَّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة للمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بالخيور، في وفاة والدته .

جاء ذلك خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة، وتقديم واجب العزاء سائلاً المولى أن يغفر للفقيدة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

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