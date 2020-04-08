النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوماً بدءاً من الجمعة

من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان عن إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة.

وقالت اللجنة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان: يبدأ التطبيق اعتباراً من الساعة 10 من صباح يوم الجمعة 10 أبريل 2020م وحتى الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل 2020م.

وأشارت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد إلى استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات السلطنة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوماً بدءاً من الجمعة
سبق

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان عن إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة.

وقالت اللجنة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان: يبدأ التطبيق اعتباراً من الساعة 10 من صباح يوم الجمعة 10 أبريل 2020م وحتى الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل 2020م.

وأشارت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد إلى استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات السلطنة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:04 PM

سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوماً بدءاً من الجمعة

من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة لمواجهة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,772

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان عن إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة.

وقالت اللجنة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان: يبدأ التطبيق اعتباراً من الساعة 10 من صباح يوم الجمعة 10 أبريل 2020م وحتى الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل 2020م.

وأشارت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد إلى استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات السلطنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة